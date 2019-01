Carro pega fogo no Novo Israel após pane elétrica

Manaus - Um carro modelo Renault Scenic, de cor prata, pegou fogo na noite desta quinta-feira (10), após uma pane elétrica. O caso aconteceu no bairro Novo Israel, na Zona Norte de Manaus. Os bombeiros foram acionados e contiveram as chamas. Ninguém ficou ferido durante o ocorrido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), o dono do veículo informou que o carro teria passado por uma revisão na parte elétrica recentemente, e talvez isso poderia ter causado o incêndio.

Ainda conforme os bombeiros, cerca de 2,5 mil litros de água foram usados para conter as chamas. O veículo teve perda total e deve ser rebocado por um guincho após a finalização dos trabalhos dos militares.

