Moradores e comerciantes sofrem com buracos em rua do Vila da Prata

Manaus - Os moradores e comerciantes da rua Ademar de Barros, localizada no bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus, estão sofrendo constrangimentos e até prejuízos por causa da quantidade de buracos na via. A população denunciou o caso ao Em Tempo, na tarde desta quinta-feira (10), e pediu melhoria dos órgãos competentes para o problema.

A grande quantidade de buracos na rua coloca em risco a vida de pedestres, que se arriscam em meios aos carros para desviar da lama acumulada, principalmente, após o período de chuvas.

“A rua já é estreita e concentra parte do comércio do bairro, além de uma Unidade Básica de Saúde. O fluxo de pessoas e de carros é grande no local. Muitos veículos ficam estacionados e os buracos ocupam o espaço que antes era usado para os clientes estacionarem e isso afeta diretamente no rendimento do mercadinho”, disse a atendente de caixa Auriene Maria Sena, 37.



Outra moradora ainda informou que a rua não foi contemplada com os trabalhos de tapa-buraco da prefeitura. “Ruas de outros quarteirões foram recapeadas e aqui ainda nada”, contou.

Outro comerciante, de 68 anos, que não quis se identificar, lamentou a situação e ressaltou que é um problema antigo.

“Muitos bairros de Manaus estão na mesma condição. Isso afeta o bolso do trabalhador que paga manutenção de veículos todos os meses”, disse o empresário.

Posicionamento da prefeitura

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) comunicou que, atualmente, as equipes do órgão realizam mutirão de obras no bairro Vila da Prata, com melhorias na infraestrutura viária, que contém serviços de tapa-buracos, desobstrução de bueiros, manutenção de sarjetas e meio-fios.

Os trabalhos do distrito de obras devem avançar nos próximos 10 dias pelas principais ruas do bairro e serviços pontuais em demais vias, inclusive na rua Ademar de Barros, fonte da denúncia ao Em Tempo. Assim que os trabalhos forem realizados, a equipe de reportagem volta ao local para acompanhar a conclusão das obras.

