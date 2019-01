Alerta: Após chuva forte, cratera é aberta em rodovia do Amazonas

Manaus - Após a forte chuva que assolou o Estado nesta quinta-feira (10), uma cratera se formou rodovia AM-352, que liga Novo Airão ao município de Manacapuru. O buraco se abriu depois do rompimento da tubulação de drenagem da água que passa por baixo da via. O trecho do ocorrido fica no quilômetro 22 e não há informações sobre vítimas.

Conforme informações preliminares, a Polícia Militar do município está no local. A rodovia está interditada para o tráfego de veículos devido ao risco de afundamento do restante da via. Testemunhas relatam que ônibus e carros não passavam no trecho no momento do afundamento do solo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) informou que não foi acionado para a ocorrência. A rodovia é a unica que liga os municípios e está totalmente interditada por haver riscos de novos deslizamentos de terra.

