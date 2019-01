Termine a sexta-feira empregado, veja vagas de empregos no Sine

Manaus - Com o objetivo de disponibilizar oportunidades, 26 vagas de emprego são oferecidas nesta sexta-feira (11), pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine-AM) da Secretaria de Estado do Trabalho do Amazonas (Setrab). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve procurar a sede da Setrab, localizada na avenida Djalma Batista, ao lado do Amazonas Shopping. É importante levar documentos pessoais e comprovantes de escolaridade e residência.

Além de encaminhamentos para emprego, o Sine-AM também realiza emissão de carteira de trabalho (CTPS) e atendimento para seguro-desemprego.

(1) VAGA: ELETRICISTA DE VEÍCULOS DE PASSEIO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo.

EXPERIÊNCIA: 06 meses.

OBS.: Curso de eletricista.

(1) VAGA: MECÂNICO DE CARRO DE PASSEIO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo.

EXPERIÊNCIA: 06 meses.

OBS.: Cursos na área.

(1) VAGA: ALINHADOR DE VEÍCULOS

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo.

EXPERIÊNCIA: 06 meses.

OBS.: Cursos na área.

(1) VAGA: ELETRICISTA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo.

EXPERIÊNCIA: 06 meses.

OBS.: Curso NR 10 e NR 35 (atualizado) e Curso SEP.

(1) VAGA: COZINHEIRO INDUSTRIAL (SUPERVISOR DE COZINHA INDUSTRIAL)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo.

EXPERIÊNCIA: 06 meses.

OBS.: Com conhecimento em cardápio, produção, percapta, liderança, conhecimento nas matérias primas de alimentação. Possuir curso de técnico de nutrição, e que seja disponível em horário. Com experiência em cozinha industrial.

(2) VAGA: MONTADOR (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo.

EXPERIÊNCIA: Sem experiência.

(1) VAGA: GARÇOM

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo.

EXPERIÊNCIA: 06 meses.

(1) VAGA: COZINHEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental

EXPERIÊNCIA: 06 meses.

(1) VAGA: MOTOQUEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental.

EXPERIÊNCIA: 06 meses.

(1) VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental.

EXPERIÊNCIA: 06 meses.

(1) VAGA: OPERADOR DE CAIXA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo.

EXPERIÊNCIA: 06 meses.

(2) VAGA: AJUDANTE DE OBRAS (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo.

EXPERIÊNCIA: 06 meses.

OBS.: Documentação completa e laudo atualizado.

(1) VAGA: VENDEDOR INTERNO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo.

EXPERIÊNCIA: 06 meses.

OBS.: Experiência no ramo de sapatos e disponibilidade de horário.

(1) VAGA: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo.

EXPERIÊNCIA: Sem experiência.

OBS.: Visão e audição parcial, disponibilidade de horário, para trabalhar com peças minúsculas em maior parte do tempo em pé.

(1) VAGA: AJUDANTE DE OBRAS (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental.

EXPERIÊNCIA: 06 meses.

OBS.: Com documentação completa e laudo médico atualizado.

(1) VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo ou cursando.

EXPERIÊNCIA: 06 meses (não obrigatório).

OBS.: Com conhecimento básico em informática, com laudo atualizado.

(1) VAGA: PINTOR DE LETREIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo.

EXPERIÊNCIA: 06 meses.

OBS.: Experiência em abrir letras, com disponibilidade de horário.

(1) VAGA: CHEFE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/ SUPERVISOR DE LIMPEZA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio incompleto.

EXPERIÊNCIA: 06 meses em CTPS.

OBS.: Proativo, liderança, disponibilidade de horários, conhecimento em compras, controle de NFS, experiência, com relatórios e apresentação de resultados, experiência com gestão de equipe de limpeza será um diferencial.

(1) VAGA: ELETRICISTA DE VEÍCULOS PESADOS

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo.

EXPERIÊNCIA: 06 meses em CTPS.

OBS.: Experiência comprovada em CTPS (ônibus e carreta).

(1) VAGA: COSTUREIRO EM GERAL

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental incompleto.

EXPERIÊNCIA: 06 meses.

OBS.: Experiência em maquina industrial overloque, galoneira, elastiqueira, que saiba costurar bolso embutido, zíper, gola careca, manga e uniformes.

(1) VAGA: VIGILANTE (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo.

EXPERIÊNCIA: 06 meses em CTPS (não obrigatório)

OBS.: Curso de vigilante e com laudo atualizado.

(1) VAGA: CHAPEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo.

EXPERIÊNCIA: 06 meses em CTPS.

OBS.: Lanches em geral, com conhecimento de sucos e café da manhã.

(1) VAGA: COPEIRO INDUSTRIAL

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental.

EXPERIÊNCIA: 06 meses em CTPS.

OBS.: Com experiência em cozinha industrial.

(1) VAGA: AÇOUGUEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental.

EXPERIÊNCIA: 06 meses em CTPS.

OBS.: Experiência em cortes, temperagem, limpeza e conhecimentos específicos da área de cozinha industrial.

*Com informações da assessoria.

