Com gastos de R$ 344 mil, Prefeitura entrega Base do Samu revitalizada

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, entregou, na tarde desta sexta-feira (11), a Base Oeste do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Manaus), localizada na avenida Brasil, bairro Compensa. Zona Oeste de Manaus.



A unidade totalmente revitalizada passa a contar com tampa para lavagem de ambulâncias, cobertura e Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), entre outras melhorias que devem somar ao atendimento da população e proporcionar conforto ao servidor da saúde.

Em toda a cidade, a Prefeitura possui 11 bases do Samu 192, que são situadas em locais estratégicos para agilizar o atendimento às chamadas de urgência e emergência, sendo uma base fluvial, além da Central de Atendimentos, localizada no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul da capital amazonense, para onde convergem todas as ligações e é feito a regulação.

A base Oeste tem 62 metros quadrados de área construída, num total de 188 metros quadrados, oferecendo melhor estrutura e mais conforto aos profissionais que trabalham no local em sistema de plantão.

“Com a nova estrutura também melhora as condições dos servidores e influencia totalmente no trabalho e na qualidade dos atendimentos”, contou a diretora de enfermagem do Samu, Ellen Assunção, 47.

A obra teve um custo total de R$ 344 mil. O prefeito explicou que a maior parte do valor foi de repasse do Governo Federal.

“Setenta por cento do investimento foi repassado pelo Sistema Único de Saúde e trinta porcento da Prefeitura. É essa equação que garante o equilíbrio e prosperidade para a cidade”, declarou o prefeito.

Além dessa, outras bases do Samu estão com obras em execução: Aleixo, na Zona Sul, e Cidade de Deus, na Zona Norte. Durante a entrega, a Prefeitura anunciou que devem entrar em reforma as estruturas dos bairros Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste, Santa Etelvina, Zona Norte, e a Base Sul, que fica na rotatória da Suframa. Ainda está prevista a reforma da Base Samu do Puraquequara.

Trotes

O prefeito ainda fez um apelo à população, para que não pratiquem o trote, que segundo ele, acaba colocando em risco a vida de quem precisa de socorro.

"Em apenas um dia foram registrados mais de 300 trotes, e isso é uma situação doentia. Quantas vidas não se perdem? Pois às vezes é deslocada uma ambulância para uma ocorrência falsa e deixa de atender quem realmente precisa. As pessoas precisam ser mais humanas e ter compaixão", pontua Arthur.

