Colisão entre quatro carros interdita trecho de viaduto no Coroado

Agentes fazem o monitoramento no local e auxiliam o fluxo do trânsito na região | Foto: divulgação

Manaus - Uma colisão entre quatro carros, deixou um trecho da passagem subterrânea do Complexo Gilberto Mestrinho, localizado no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, interditado. O acidente de transito ocorreu por volta das 17h30 desta sexta-feira (11), no sentido Oeste do viaduto.

Conforme a assessoria de imprensa do Manaustrans, não houve vítimas na ocorrência, que causou apenas danos materiais. Os carros envolvidos no acidente são dos modelos Saveiro, Ônix, Polo, e Novo Gol.

O Manaustrans ainda informou que alguns dos veículos ficaram danificados e despejaram óleo na pista. Um guincho plataforma foi acionado para retirar os veículos do local.

Agentes do Manaustrans fazem o monitoramento na via e auxiliam o fluxo do trânsito na região.

Outro acidente

Por volta das 18h, o Manaustrans registrou outro acidente com vítima lesionada. O caso ocorreu na avenida das Torres, nas proximidades da rua Barão do Rio Branco. A vítima aguarda a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Mulher ferida

Na tarde da última quinta-feira (10), uma mulher, que não teve a identidade divulgada, ficou ferida após perder o controle do carro que dirigia e colidiu o veículo contra a mureta de proteção de uma casa. O acidente aconteceu na esquina das ruas Paulo Lopes e Flávio Costa, no bairro Coroado Zona Leste de Manaus. As informações foram repassadas por policiais militares da 11ª Companhia interativa Comunitária (Cicom).

