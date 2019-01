Jornal Agora de cara nova, traz sorteios e promoções para os leitores

Jornal Agora adquire novo layout e nova diagramação | Foto: Márcio Melo

Manaus - O Jornal Agora vai estar nas bancas de jornal na próxima segunda-feira (14), trazendo diversas novidades em sua aparência e conteúdo, como promoções, sorteios diários e mais oportunidades de emprego.



O tabloide retornou às bancas no fim de novembro de 2018, após passar um ano fora de circulação. Com a mudança de layout, a mudança se completa. De acordo com o editor-chefe do jornal, André Moreira, o jornal vem com um modelo mais arrojado e atrativo. "Nosso objetivo é fazer um jornal mais dinâmico, explorando as imagens e levando ao leitor a qualidade que o Agora sempre teve, um jornal comprometido com a informação e com a verdade", explicou.

Sorteios diários

O leitor também vai poder participar de sorteios diários de R$ 100 ao comprar o novo jornal Agora, para isso basta que ele preencha o cupom que vem em cada edição e o deposite nas urnas localizadas nos pontos de venda do jornal.

Também será realizado um sorteio de R$ 500 em todas as sextas-feiras. Diferente dos sorteios diários, todos os cupons adquiridos ao longo da semana já estarão automaticamente participando do sorteio semanal.

As edições do novo jornal vão trazer cupons duplos durante a primeira semana de vendas. Os sorteios serão transmitidos pela TV aberta no programa Agora TV, a partir das 10h50 na TV EM TEMPO (SBT). O primeiro sorteio vai acontecer na sexta-feira, 18.

André Moreira segura modelo antigo do Jornal Agora, o novo design só será revelado no dia 14 | Foto: Marcely Gomes

Empregos



A seção de oportunidades de emprego do jornal também cresceu e agora ocupa duas páginas. "Nosso diferencial também é que com apenas R$ 0,50 o leitor pode encontrar o emprego da vida dele", explicou o editor-chefe.

O diagramador Mário Henrique Silva frisou que a nova linha editorial do jornal busca valorizar mais o conteúdo de emprego. "É uma seção importante para o nosso público. Por conta disso, vamos dar destaque maior para oportunidades de emprego na capa. Assim vamos publicar mais o número de vagas que teremos disponíveis por edição".

Algumas empresas já estão enviando as oportunidades de emprego diretamente para o jornal, que também divulga as vagas de diversas agências de emprego e do SINE - Sistema Nacional de Emprego.

Nova cara

Mário também informou que o novo layout do portal é feito com base no trabalho acadêmico de Antônio Costa, designer do setor de marketing da TV Em Tempo. As cores tradicionais foram substituídas pelo vermelho e preto no novo desenho do tabloide. "Com isso o Agora se distancia do novo formato e adquire novos tons, com mais modernidade".

O interior do tabloide também mudou, trazendo linhas e colunas mais espaçadas para facilitar a leitura, trazendo um visual diferente do que normalmente é encontrado nas publicações deste tipo em Manaus. O resultado é a perda de espaço para o texto para não prejudicar a leitura e valorizar mais a imagem.

