Amigos de atleta do AM fazem feijoada para custear viagem a campeonato

A lutadora já possuí títulos estaduais e ficou com o segundo lugar no campeonato brasileiro cadete de Wrestling, em 2018 | Foto: Divulgação

Manaus - Amigos da atleta de luta livre, Viviane Bentes, de 17 anos, estão provendo uma a feijoada para arrecadar recursos para atleta viajar e poder lutar no campeonato de Wrestling, que acontece nos dias 19 e 20 de janeiro, no Rio de Janeiro. O evento nacional garante vaga para o Campeonato Pan-Americano que deve ser realizado em maio na Guatemala.

O valor da feijoada é simbólico, apenas R$ 8 por pessoa. O evento acontece a partir das 12h30, do próximo domingo (13), na rua Ulisses Guimarães, Nº 45, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

"A iniciativa surgiu de um outro amigo, Hiago Souza, ele primeiro sugeriu que vendêssemos bolo, mas precisávamos de um retorno financeiro mais rápido. Então a namorada do meu pai, a Dilza Rezutto, que é cozinheira, deu a ideia de fazermos a feijoada. Compramos os ingredientes e estamos realizando as vendas aqui mesmo pelo bairro. Queremos ajudar ela a realizar o sonho dela", disse a amiga da atleta, a estudante Letícia Santana, 17.

Hiago, Viviane e Leticia | Foto: Divulgação

Os interessados também poderão adquirir a feijoada por meio de entrega a domicilio. Mais informações podem ser adquiridas pelo número (92) 98409-6535.

Trajetória



Viviane busca a classificação no Trials, método de avaliação da comissão técnica para definir a equipe brasileira para as primeiras competições internacionais do ano. A lutadora já possuí títulos estaduais e ficou com o segundo lugar no campeonato brasileiro cadete de Wrestling, em 2018.

Leia mais

Amazonense transforma bullying em trajetória de sucesso no futebol

Conheça histórias de paratletas do AM que são fontes de inspiração