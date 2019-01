Novo chefe da segurança do AM diz que não dará sossego para bandidos

O coronel Louismar Bonates, titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), em menos de 11 dias no comando da pasta tem demonstrado êxito contra o tráfico de entorpecentes. | Foto: Márcio Melo

Manaus - O coronel Louismar Bonates, titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), em menos de 11 dias no comando da pasta tem demonstrado êxito contra grupos criminosos em Manaus. De acordo com dados do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), mais de 143 pessoas foram presas pelas forças de polícia do Estado, nesse período.

Ao assumir a pasta, o coronel Louismar Bonates, afirmou que os trabalhos serão voltados para a redução dos índices de criminalidade e para o aumento da sensação de segurança da população. “Os meios de trabalho são os mesmos, mas nós vamos procurar otimizar esses meios motivando os policias e aumentando o contingente nas ruas”.

Delegado-geral adjunto Orlando Amaral, delegados Guilherme Torres e Demetrius Queiroz, titular e adjunto em coletiva sobre prisões de quadrilhas em Manaus | Foto: Divulgação

O secretário acrescentou que o programa GuardiAM, desenvolvido pela consultoria norte-americana Giuliani Security & Safety (GSS) iniciado no governo Amazonino Mendes, terá continuidade. “Nós não podemos dispensar esse trabalho que está sendo feito pelo Giuliani. É um trabalho sério e nós não podemos ser irresponsáveis de abandoná-lo. Nós vamos buscar, inclusive, recursos internacionais por meio do programa para trazer equipamentos e treinamentos para as nossas forças de segurança”, informou Bonates.

Vários veículos roubados foram recuperados pelas forças de segurança e entregues a seus donos | Foto: Divulgação

Força Tática não acaba



"A Força Tática não será extinta, vai haver um remodelamento do sistema de policiamento na capital. Mas a Força Tática não vai ser extinta. Por uma questão de estratégia ninguém pode anunciar ainda, em detalhes, o que vai ser feito”, disse Bonates.

Em nota a assessoria de imprensa da SSP, reforçou a declaração de Bonates. "Segundo o Secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Louismar Bonates, a Força Tática não vai acabar".

Prisões

Na noite da última quinta-feira (10) e na madrugada de sexta-feira (11), policiais militares, durante patrulhamento ostensivo na capital amazonense, realizaram a prisão de 16 pessoas, sendo 12 delas presas pelo crime de tráfico de drogas. Em uma das ocorrências, um homem de 53 anos foi preso, suspeito de ter estuprado duas netas de dez e 13 anos de idade, na rua Granada, bairro Tancredo, Zona Leste.

Estupro

De acordo com policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após a guarnição receber denúncia de um familiar das crianças, informando que o suspeito vinha aliciando as vítimas, os policiais foram até à residência do suspeito. Ao chegarem ao local, eles efetuaram a detenção do homem que foi levado à Delegacia Especializada em Proteção a Criança e Adolescente (Depca) para prestar depoimento. Na delegacia, foi instaurado um inquérito policial para apurar o crime.

Coronel Louismar Bonates em reuniao | Foto: André Moreira

Roubo e tráfico



No bairro Colônia Terra Nova, zona norte, militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam três homens com idade entre 19 e 22 anos que estavam armados e guardavam um veículo roubado na residência deles, após denúncia. Com eles, foi encontrada uma espingarda calibre 12, uma motocicleta Honda CG Fan e placa NPB 9840 com restrição de roubo, além de 23 trouxinhas de maconha, 108 trouxinhas de pasta-base de cocaína, uma balança de precisão e dois celulares.

Dois homens e uma mulher de 24, 32 e 33 anos, foram presos pela Rocam pelos crimes de tráfico de drogas. O caso ocorreu na rua Barassano, bairro Cidade Nova, zona norte. Com eles foram encontrados 2kg de oxi e uma balança de precisão, que estavam no interior de um veículo modelo Gol vermelho. No mesmo bairro, uma mulher de 30 anos foi presa com três porções de maconha.

Dois homens de 24 e 21 anos foram presos e dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos por policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na rua Samambaia, bairro Santa Etelvina. Foram encontradas na residência deles 29 porções de maconha, 24 porções de oxi, dois celulares e material para embalo de entorpecentes.

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação do 17º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado Rafael Guevara, titular da unidade policial, com o apoio de policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam na quinta-feira (10), por volta das 11h, Larissi Lemos Lira, 26, com um tablete grande de maconha pesando aproximadamente um quilo e 225 embalagens plásticas contendo a mesma substância. Ela foi autuada por tráfico de drogas.

