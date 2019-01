Onça-pintada é encontrada sem cabeça e sem patas em BR no Amazonas

Manaus - Um dos animais mais simbólicos da fauna brasileira, uma onça-pintada foi encontrada morta na BR-174, estrada que liga Manaus a Boa Vista, na manhã do último domingo (13). O animal estava sem a cabeça e sem as patas.

O repórter cinematográfico Francklin Moura, de 37 anos, fez o registro do animal morto e as fotos viralizaram na internet. Ao Portal Em Tempo, Francklin Moura contou que estava voltando de Boa Vista quando se deparou com a onça jogada na pista, entre o quilômetro 350 e 400. Entretanto, no primeiro momento, não percebeu que o animal estava sem cabeça.

“Voltei com o carro para ver de perto, foi quando percebi que ela estava sem as patas e sem a cabeça e com a traseira esmagada. Acredito que tenha sido um atropelamento e alguém se aproveitou para cortar algumas partes dela”, detalhou.

A onça estava sem cabeça e sem as patas | Foto: Francklin Moura

O repórter cinematográfico disse ainda que sentiu revolta ao ver aquela cena. “Você não encontra uma onça em uma BR todo dia, e quando encontram ainda cortam a cabeça. Isso é revoltante, mas, infelizmente, é um situação que não tem como saber quem fez", disse Francklin Moura.



Francklin Moura acredita que o animal havia acabado de morrer pois ainda estava quente. “Acredito que tenha acontecido uma hora ou uma hora meia antes, porque a carne ainda estava mole, o sangue fresco e não estava fedendo”, completou Francklin, dizendo que não chegou a acionar algum órgão responsável.

Vulnerabilidade e risco extinção

Conforme o professor Rogério Fonseca, da Faculdade de Ciências Agrárias da UFAM, para o bioma amazônico, a onça-pintada ainda não se encontra em extinção, mas quando se fala no cenário brasileiro, o animal já é classificado como vulnerável.

"Um estudo de 2014 levantou que a população de onças-pintadas em todo país era de aproximadamente 10 mil", revelou Fonseca.

Rogério revelou ainda que deve publicar em breve um estudo apontando que o noroeste do Paraná e sudoeste de São Paulo são as regiões que mais atropelam onças pintadas no Brasil.

"Assim que tomamos conhecimento colhemos alguns dados para repassar à polícia, e saber se essa onça foi realmente atropelada ou não", detalhou.

Em 2016, um estudo da revista Scientific Reports apontou que a onça-pintada está definitivamente ameaçada de se ser extinta de seu bioma natural: a Mata Atlântica. Segundo o estudo, os poucos indivíduos da espécie vivem de forma isolada em pequenas populações encontradas no Brasil, Paraguai e Argentina.

Juma

Em 2016, durante a passagem da Tocha Olímpica por Manaus, a onça Juma foi abatida com um tiro de pistola dentro do Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs), localizado na Zona Oeste da capital amazonense. O fato teve repercussão mundial e levantou a questão de proibir a exibição de animais em eventos públicos.

Investigação

A delegada Carla Biaggi, titular da Delegacia do Meio Ambiente (Dema), informou à imprensa local que não houve denúncia formal sobre o caso, mas ao tomar conhecimento decidiu instaurar inquérito para investigar a morte da onça.

A reportagem entrou em contato com o Instituto de Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e aguarda um posicionamento do órgão sobre o caso.

