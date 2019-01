Motoristas acreditam que incêndio em micro-ônibus foi criminoso

Manaus - Motoristas dos ônibus alternativos, conhecidos como "Amarelinhos", acreditam que o incêndio, que destruiu cinco micro-ônibus, na madrugada desta segunda-feira (14), tenha sido criminoso. Os veículos estavam dentro da Cooperativa Cooptam, localizada na rua Santa Ana, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Ao todo, oito micro-ônibus foram atingidos pelas chamas. Cinco tiveram perda total e três ficam parcialmente destruídos.O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio.

Três ônibus ficaram parcialmente destruídos | Foto: Josemar Antunes/ Em Tempo

Ao Portal Em Tempo, o motorista Orlando Filho, de 29 anos, que trabalha com o pai no serviço de transporte e teve o veículo incendiado, disse que estava em casa com a família quando foi avisado sobre o sinistro.

"Rapidamente fui ao local e não deu para fazer mais nada. O veículo que trabalho teve perda total e, pior, não tem seguro. Ainda não sei como irei trabalhar para sustentar a minha família, pois o único carro que tínhamos não existe mais. Se alguém fez isso, escolheu as pessoas erradas para vingar", disse.

Motoristas lamentam o incêndio | Foto: Josemar Antunes/ Em Tempo

A reportagem tentou falar com Cleibe Terceiro, presidente da Coopatam, mas ele estava em reunião com os permissionários. O caso é tratado como ato criminoso e a Polícia Civil deve investigar o incêndio.

