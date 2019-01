Urubu engasga com plástico e é resgatado por ciclista viajante no AM

O urubu atende ao chamado do seu socorrista e agora vive com ele na bike | Foto: Bruna Souza





Manaus - Cinco meses após deixar Manaus e percorrer municípios do interior do Amazonas, o ciclista viajante Sansão dos Santos, de 56 anos, volta a capital amazonense. Defensor das causas animais, o paranaense - que já viaja com uma galinha e um cão ba garupa da "magrela" - resgatou das ruas dois cachorros feridos e um urubu que havia engolido um pedaço de PVC (plástico). O animal quase morreu na avenida Eduardo Ribeiro.

Em agosto do ano passado, Sansão conversou com o Em Tempo e estava procurando um lar para o cãozinho Jungle, de apenas 3 anos, que ele também resgatou das ruas. O animal, com as patas machucadas, já não conseguia acompanhar Sansão nas viagens. Ele foi adotado por uma família manauara na ocasião.

O viajante diz que o seu principal papel é cuidar dos animais. Mesmo já tendo o cão "Chacal" e a galinha "Janguinho", o paranaense resgatou um cão doente que foi abandonado nas ruas do município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

A galinha "Janguinho" também foi resgatada por Sansão em suas pedaladas pelo Brasil | Foto: Bruna Souza





"A situação do cachorro era horrível. Ele estava tomado pela sarna e tinha dificuldade para andar. O corpo dele estava tomado de feridas e todo mundo rejeitava ele, em Parintins. Ao vê-lo, eu não pensei duas vezes, peguei ele no colo e o coloquei na bike", disse o viajante que batizou o pet com o seu nome. "Coloquei o nome de Sansão nele porque nunca conheci um cão tão forte. Logo vi que ele tem a força do personagem bíblico ".

Resgate do urubu

Sansão já teve diversas experiências com animais em situações de vulnerabilidade, mas nenhuma história o comoveu com o caso do urubu de Manaus.

"As pessoas já me conhecem aqui no Centro de Manaus e sabem do meu amor pelos animais. Aí no último sábado, me avisaram que havia um urubu passando mal sufocado na região da avenida Eduardo Ribeiro. Eu corri lá imediatamente e o animal estava sufocando, quase desmaiado. Ele havia engolido um pedaço de plástico e quase morreu. Só eu tive coragem de enfiar o dedo na garganta dele e retirar o plástico. Ele ainda vomitou outros objetos, que infelizmente são jogados juntos com o principal alimento da sua cadeia alimentar. Isso mexeu comigo".

O ciclista ainda faz um alerta para as pessoas sobre os cuidados com o meio ambiente. "Antigamente, quando era só mata, por exemplo, a onça comia outro animal e sobrava a carcaça. O urubu ia lá comer. Agora, o homem invadiu o espaço dos animais. O urubu precisa caçar o alimento da sua cadeia alimentar na cidade e se depara com um mundo de poluição. Já vi muitos animais morrendo assim, ainda bem que consegui salvar o 'Urubu de Manaus'. Ele vai percorrer o mundo ao meu lado", disse ele após beijar o animal. "Eu dei um banho de shampoo nele. Ele está muito cheiroso, sente só", entregando o urubu na mão da repórter.

O viajante sobrevive com as doações dos popualres | Foto: Bruna Souza





Amor entre homem e animal

O retrato de um animal, geralmente tratado com hostilidade por parte da população e bastante arisco com o ser humano, é bem diferente do que encontramos no Centro de Manaus nesta segunda-feira (14). O animal, que recebeu o nome de "Urubu de Manaus", descansava sobre a bike junto com os demais animais e recebeu os carinhos e beijos de Sansão, como se a relação entre eles fosse antiga.

A cena foi acompanhada com dezenas de pessoas, que pararam as compras para ver a relação entre o homem e o bicho.

"Eu fiquei bastante curiosa quando vi os animais, mas eu nunca tinha visto um urubu tendo uma relação tão próxima com o ser humano. Achei incrível e resolvi ajudar. As pessoas precisam ter o coração de Sansão em prol dos animais", relatou a dona de casa Silvia Fagundes, de 40 anos, que parou para tirar foto com o viajante.

Dezenas de pessoas pararam as compras para ver a relação entre o homem e o bicho. | Foto: Bruna Souza





Outros resgates

Junto com o urubu, a galinha, o cão Sansão, o viajante ainda resgatou mais um cachorrinho que havia sido agredido nas ruas de Manaus.

"Eu resgate o branquinho e batizei de Bethoven. Ele estava machucado, sangrando e cheio de carrapatos aqui na Praça da Polícia. Eu resgato eles porque amo os animais. Eu não quero ganhar dinheiro com isso. Eu só quero ajudá-los, que é o que eu posso fazer".

Trajetória de Sansão

Sansão começou a jornada de viagens pelo país há alguns anos. Ele saiu da cidade de Londrina, no estado do Paraná, em direção à Região Norte do país. O próximo local a ser visitado pelo ciclista será a cidade de Porto Velho, em Rondônia. O paranaense pretende em breve, junto com os seus amigos, viajar a América Latina.

O ciclista não é aposentado e conta com a ajuda das pessoas que solidarizam com a causa nas cidades que visita. Ele não possui emprego ou renda fixa e leva tudo o que precisa na bicicleta. Os animais dormem sobre a "magrela" em um pedaço de esponja improvisado como colchão. Durante a noite, Sansão coloca o colchonete e o lençol no chão e dorme em via pública, junto com os animais.

Em Manaus, ele costuma passar o dia na região da Avenida Eduardo Ribeiro, próximo da rua Henrique Martins, onde conversa com os manauaras curiosos com as suas histórias. Alguns pedem para tirar fotos com Sansão e os animais e deixam moedas, que são utilizadas na compra de alimentação, ração e remédios para os animais. O ciclista viajante não possui telefone, mas disse que ficará em Manaus até o final do mês de janeiro.

Veja reportagem com o ciclista viajante:

Sansão dos Santos ainda resgatou dois cachorros feridos. Ele também viaja o Brasil com outro cachorrinho e uma galinha | Autor: Bruna Souza





