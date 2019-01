Assaltantes invadem ônibus, roubam passageiros e fogem em Manaus

Manaus - Um ônibus do transporte público, da linha 222, da empresa Via Verde Transportes foi assaltado na tarde desta segunda-feira (14), por volta das 15h, na avenida Joaquim Nabuco, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Os infratores levaram cerca de R$ 70 do caixa do coletivo e celulares de passageiros.

Segundo a equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável por aquela área da cidade, três infratores entraram no coletivo e anunciaram o assalto. A polícia foi acionada, mas os infratores conseguiram fugir com o valor e os pertences das vítimas.

Ainda de acordo com a Cicom, os policiais realizaram buscas pelo bairro com o propósito de capturar o trio. Ao ver três pessoas com as características repassadas pelo motorista do ônibus, a polícia abordou o trio e os levou para a delegacia. No local, após realizar o procedimento de reconhecimento, o motorista disse que o trio capturado não era os que haviam assaltado o ônibus.

Os suspeitos foram liberados. O 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP) investiga o caso, em busca de prender os assaltantes.

