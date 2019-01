Jiboia de mais de 2 m é encontrada por pedestres em avenida de Manaus

Manaus - Uma jiboia de aproximadamente dois metros e meio de comprimento foi encontrada na noite desta segunda-feira (14), por pedestres que caminhavam próximo ao Cigs, na avenida São Jorge, bairro São Jorge, na zona Oeste de Manaus.

Policiais do 11 DIP avistaram também a cobra, e por sua vez, chamaram mais duas viaturas da Força Tática para registrar o fato. Eles levaram a cobra até a portaria do Cigs para entregar a um especialista para devolvê-la ao seu habitat natural.

Segundo testemunhas, a cobra chamou atenção de pedestres que estavam passando pela avenida. Não houve pânico. O animal não atacou ninguém. “A cobra parece não ser de cativeiro, mas sim de mata. Está mais assustada do que as pessoas que estão aqui olhando”, disse um dos curiosos que estava no local.

Por conta do horário, até a publicação desta matéria, não conseguimos contato com o Cigs para saber o que será feito com a jiboia. O espaço fica aberto para posteriores notas a respeito do caso.