Princípio de incêndio em cozinha assusta lojistas do Centro de Manaus

Manaus - Lojistas do Centro de Manaus entraram em pânico com um princípio de incêndio, ocorrido por volta das 15h desta terça-feira (15), em uma cozinha de um restaurante, situado no segundo andar da galeria Casa Grande, na rua Saldanha Marinho. Segundo as testemunhas, as chamas começaram em um tacho (frigideira) que foi esquecida no fogo por mais de 40 minutos.

Com o susto, lojistas saíram correndo de uma loja de artigos localizada no primeiro andar do prédio. A vendedora Kamila, que estava na entrada da galeria e subiu para ver o acontecimento, disse que todos foram surpreendidas com o pó do extintor, usado para extirpar o fogo.

“O fogo ficou mais forte por causa do forro de PVC. No desespero, a gente não sabe o que faz e só descemos correndo. Graças a Deus ninguém saiu com ferimentos”, relatou.

Segundo o sargento Sato, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), apesar das labaredas terem assustado as pessoas, tudo não passou de um susto.

“Quando a equipe chegou ao local, os próprios funcionários já haviam contido o fogo com o extintor de pó químico. Ninguém ficou ferido e fizemos apenas as orientações de segurança”, disse.

