Jovem morre após parada cardíaca durante exercício em Manaus

Manaus – O estudante Anderson Chamy Uchôa morreu na segunda-feira (14), após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante exercícios em uma academia de Manaus. O jovem ainda foi socorrido com vida por profissionais e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital.

De acordo com o relatório da unidade hospitalar, Anderson sofreu inúmeras paradas cardíacas, que levaram a interrupção da circulação sanguínea, decorrente da suspensão súbita e inesperada dos batimentos cardíacos.

Os procedimentos como massagem cardíaca foram realizados, mas o quadro de saúde do jovem era irreversível. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

Em nota, a Academia Super Biofitness lamentou a morte do aluno. Por respeito a família e amigos de Anderson, o espaço localizado na avenida Ajuricaba, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul, não abriria as portas nesta terça-feira (15).

O velório aconteceu na Funerária São Francisco, na avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, Zona Sul. A reportagem tentou conversar com os familiares, que preferiram não falar sobre o caso.

Laudo

A suspeita é que uso de anabolizantes e excesso de exercícios podem ter contribuído para a morte súbita. O laudo oficial do exame de necropsia realizado no IML deve ficar pronto entre 20 a 30 dias e apontar a causa da morte.

De acordo com o cardiologista Aristóteles Alencar, a morte súbita cardíaca são mais comum do que se possa imaginar. Muitas dessas mortes estão relacionadas ao esporte e não são relatadas.

O cardiologista explica que as mortes súbitas podem ocorrer por dois fatores. Uma delas é o uso indiscriminado de anabolizantes que expõe uma quantidade considerável de jovens a esse risco.

Já o exercício em excesso sem acompanhamento médico ou de um profissional da área também pode contribuir, mas não deve ser culpado por essas mortes.

"Devemos procurar saber que tipo de substâncias essas pessoas utilizam. A procura por aumento rápido de massa muscular com o uso dessas substância pode levar à morte. Algumas vezes não são nem anabolizantes e sim hormônios para uso veterinário. Muitas das vezes por se tratar de consumo ilegal dessas drogas a própria família prefere ocultar", explicou.

Alerta

O doutor Aristóteles Alencar alerta que antes de qualquer atividade física deve-se fazer uma avaliação médica. O que ocorre é que além de não fazer exames médicos alguns alunos passam a utilizar essas drogas sem critério nenhum. Muita das vezes o resultado é a morte súbita. Outras vezes morrem com câncer.

Para ter uma vida saudável e prevenir doenças, o cardiologista ressalta a importância para fazer exames médicos regulares, não fumar e não usar drogas ilícitas.

"A prática regular de atividades físicas orientadas pelo professor de Educação Física são essenciais", aponta o especialista.

