Veja vagas disponíveis de emprego para esta quarta-feira (16)

Manaus - A Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), do Governo do Amazonas, está com 30 vagas abertas nesta quarta-feira (16). Entre as oportunidades, há uma vaga para estágio em Tecnologia da Informação (TI), e duas voltadas para estrangeiros nas áreas de cozinha e serviços gerais.

Os interessados devem procurar o Sine-AM - que fica na avenida Djalma Batista, n. 1.018, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus – das 8h às 14h, munidos com documentos pessoais.

Veja as Oportunidades:

(1) VAGA: OPERADOR DE MOTOSSERRA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Experiência na área, disponibilidade de horário e para realizar viagens.

(1) VAGA: CONSULTOR DE VENDAS (VENDEDOR EXTERNO)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: Com ou sem experiência

Obs.: CNH “A” ou “AB”, experiência com vendas ou atendimento ao público será um diferencial, disponibilidade de horário.

(1) VAGA: VENDEDOR (A)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Gostar de maquiagem e de se maquiar, experiência na área de perfumes e maquiagens.

(1) VAGA: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Experiência na área, com curso de manipulação de alimentos e atendimento ao cliente.

(1) VAGA: AUXILIAR DE COZINHA (ESTRANGEIROS)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: Com ou sem experiência.

Obs.: Com conhecimento em cozinha.

(1) VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (AUXILIAR DE LIMPEZA) (ESTRANGEIROS)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: Com ou sem experiência.

Obs.: Disponibilidade de horário.

(1) VAGA: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: Com ou sem experiência.

Obs: Disponibilidade de horário.

(2) VAGAS: SUPERVISOR DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Superior completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Organizado, criativo, boa desenvoltura e comunicação no atendimento ao público e restaurante, superior completo em Adm, RH e afins, conhecimento básico de excel, disponibilidade de realizar viagens.

(2) VAGAS: GESTOR DE RESTAURANTE (GERENTE DE RESTAURANTE)

Escolaridade: Ensino Superior completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Organizado, criativo, alta capacidade de resolver problemas, inovador, capacidade de lidar com pessoas e processos.

(1) VAGA: ELETRICISTA DE VEÍCULOS DE PASSEIO (ELETRICISTA DE INSTALAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Curso de eletricista

(1) VAGA: MECÂNICO DE CARRO DE PASSEIO (MECÂNICO DE AUTOMÓVEL)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Cursos na área.

(1) VAGA: ALINHADOR DE VEÍCULOS (ALINHADOR DE PNEUS)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Cursos na área.

(2) VAGAS: MONTADOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: Sem experiência.

Obs.: Não tenha problema em trabalhar em pé.

(1) VAGA: MOTOQUEIRO (OFFICE-BOY)

Escolaridade: Ensino Fundamental.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Com moto própria e disponibilidade de horário.

(1) VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Disponibilidade de horário.

(2) VAGA: AJUDANTE DE OBRAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Documentação completa e laudo atualizado.

(1) VAGA: VENDEDOR INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Experiência no ramo de sapatos e disponibilidade de horário.

(1) VAGA: PINTOR DE LETREIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Experiência em abrir letras, com disponibilidade de horário.

(1) VAGA: CHEFE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (SUPERVISOR DE LIMPEZA)

Escolaridade: Ensino Superior completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Proatividade, liderança, disponibilidade de horários, conhecimento em compras, controle de NFS, experiência com relatórios e apresentação de resultados, habilidades em gestão de equipe de limpeza será um diferencial.

(1) VAGA: ELETRICISTA DE VEÍCULOS PESADOS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Experiência em (ônibus e carreta).

(1) VAGA: COSTUREIRO EM GERAL

Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Experiência em maquina industrial overloque, galoneira, elastiqueira, que saiba costurar bolso embutido, zíper, gola careca, manga e uniformes.

(1) VAGA: VIGILANTE (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS (não obrigatório).

Obs.: Curso de vigilante e com laudo atualizado.

(1) VAGA: PORTEIRO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Disponibilidade de horário e proativo, com todos os documentos e laudo médico atualizados

(1) VAGA: INSPETOR DE SALA DE AULA (INSPETOR DE ALUNOS) (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Disponibilidade de horário e proativo, com todos os documentos e laudo médico atualizados.

(1) VAGA: SERVIÇOS GERAIS (AUXILIAR DE LIMPEZA) (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Disponibilidade de horário e proativo, com todos os documentos e laudo médico atualizados.

(1) VAGA: ESTÁGIO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Escolaridade: Cursando Ensino Superior em TI.

Experiência: Conhecimento na área.





Sine Manaus





O Sine Manaus, nos postos da avenida Constantino Nery, 1.272, São Geraldo, e Shopping Phellipe Daou, na avenida Camapuã, 2.985, Jorge Teixeira, oferecem 24 vagas de emprego, nesta quarta-feira, 16/1, a partir das 8h.

Os candidatos interessados nas vagas desta quarta-feira deverão levar os documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é importante levar comprovação, como certificados, diplomas ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

POSTO SINE MANAUS – CONSTANTINO NERY

Av. Constantino Nery, 1.272 – São Geraldo (próximo à Sorveteria Glacial)

1 VAGA: AUXILIAR DE MECÂNICO – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: desejável conhecimento em lanternagem e borracharia.

1 VAGA: AUXILIAR FINANCEIRO - EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: experiência em conferência e recebimento de NFs, contas a pagar e receber e arquivos e movimentações de documentos.

1 VAGA: CHEFE DE COZINHA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: comprovada na CTPS;

Desejável: curso Superior ou Técnico em Gastronomia.

1 VAGA: ASSISTENTE FINANCEIRO/FISCAL

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Incompleto em áreas afins;

EXPERIÊNCIA: comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: desejável experiência com material de construção.

1 VAGA: REPRESENTANTE COMERCIAL

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: experiência no ramo gráfico.

1 VAGA: ARTE FINALISTA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: experiência em impressão gráfica com flexografia (Impressão gráfica em que a forma tem relevo).

2 VAGAS: SERRALHEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: experiência com máquinas serralheiras.

SINE MANAUS SHOPPING PHELIPPE DAOU

Av. Camapuã, 2.985 – Jorge Teixeira, no Shopping Phelippe Daou, em frente ao T4.

1 VAGA: VENDEDOR EXTERNO– VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência com vendas porta a porta, ação de prospecção em equipe, metas semanais e mensais.

1 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência como assistente administrativo.

10 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter CNH categoria A/D, experiência com vendas porta a porta, ação de prospecção em equipe, metas semanais e mensais.

2 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência com fechamento de vendas e prospecção de novos clientes. Obrigatório ter CNH A/AB.

2 VAGAS: TÉCNICO EM ELETRÔNICA - HOSPITALAR

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: experiência com manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares de baixa, média e alta complexidade, tais como carros anestésicos, respiradores, monitores, cardioversores, raios-X e afins.

*Com informações da assessoria.

