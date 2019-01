Idoso tenta consertar telhado, cai e morre em Manaus

Manaus - Um idoso, de 60 anos, morreu na noite desta terça-feira (15), depois de escorregar e cair de um telhado, de uma casa localizada na rua Bela Vista, no Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus. O Instinto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

Conforme testemunhas, o idoso teria ido arrumar uma goteira que apareceu após as fortes chuvas doa últimos dias, e acabou se desequilibrando e caindo dentro de um cômodo da casa.

"Ele bateu com a cabeça no chão. Ele resolveu subir depois de uma goteira aparecer no forro", disse um membro da família, que preferiu não se identificar e encerrar a conversa com a reportagem.

Vizinhos do idoso falaram para a reportagem que ele era bastante querido por todos no bairro. "Ele era sempre uma senhor muito sorridente. Passava pela rua cumprimentado a todos", disse uma vizinha.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), esteve no local e realizou o trabalho de perícia no corpo para que o IML fizesse a remoção.

