Fast presta homenagem ao jogador que foi assassinado em Manaus

Manaus - O Fast Clube lamentou em sua rede social na noite desta terça-feira (15), o falecimento do atleta Rodrigo Reis de Sousa, de 19 anos, que fazia parte das categorias de base do Tricolor, e morreu após ser alvejado com três tiros, na tarde desta terça, no bairro Nossa Senhora de Fátima, Zona Norte de Manaus.

Rodrigo era zagueiro e foi campeão estadual recentemente pela Categoria de Juniores do Clube. Conforme a nota, o jovem tinha espírito de liderança dentro do grupo e era destaque da equipe nos campeonatos que atuava.

Ainda segundo a publicação, Rodrigo estava pré-selecionado para a Copa São Paulo de Futebol Junior por sua qualidade.

Veja a publicação na íntegra:

Entenda o caso

Um jovem, identificado como Rodrigo Reis de Souza, de 19 anos, foi morto com três tiros em um estabelecimento comercial, na tarde desta terça-feira (15), dentro da Feira da Bondade, localizada na rua Alameda Esperança, bairro Nossa Senhora de Fátima 1, Zona Norte de Manaus.

Segundo testemunhas, que não quiseram se identificar, a vítima estava trabalhando no local e, ao ver os homens armados se aproximando, correu para dentro do estabelecimento. O jovem foi alcançado por um dos infratores e executado com três tiros, que atingiram a cabeça, o pescoço e a mão dele.

