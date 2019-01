Familiares de jovem morto em assalto fazem protesto e pedem justiça

Manaus - Familiares e amigos do adolescente Thalles Josafá da Silva Furtado, morto aos 17 anos com três tiros nas costas, em agosto de 2017, fizeram uma manifestação na frente do Fórum Henoch Reis, no bairro Aleixo, Zona sul de Manaus, na manhã desta quarta-feira (16). Hoje é o primeiro dia da audiência de instrução do caso.

“ Viemos pedir justiça por ele. Espero que esses criminosos fiquem bastante tempo preso”, declarou a namorada de Thalles, Verônica Rebeca, de 17 anos.

O vendedor Rangel Felix, de 24 anos, amigo de Thalles, também participou da manifestação e pediu por justiça. “ Fizeram isso com uma pessoa que não fazia mal a ninguém. Nós sabemos que o Thalles não irá voltar e que isso não vai amenizar a dor, mas esperamos que a justiça seja feita”, diz. Ele e a vítima trabalhavam juntos vendendo e consertando celulares no Centro de Manaus.

Os amigos contaram à reportagem que familiares dos suspeitos costumam comentar nas postagens da mãe de Thalles, Maira Carvalho, em uma rede social. “Nós temos receio. Mas ela garantiu que sempre correrá atrás de justiça enquanto estiver viva”, conta.

Thalles tinha 17 anos | Foto: Divulgação

Lembranças

A tia de Thalles, Angélica Merece, lembra dos bons momentos que viveu ao lado do sobrinho. Segundo ela, ele foi a primeira criança da família, o filho mais velho e que proporcionou bastante orgulho aos familiares e amigos. “Ele veio de uma família bem estruturada. Era uma pessoa trabalhadora que perdeu seu direito de ir e vir. Um país que assassina um jovem, está assassinando seu futuro”, fala enfática.

O crime

Thalles Josafá Da Silva Furtado, de 17 anos, foi morto com três tiros nas costas na rua São Miguel, no bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus. Quatro assaltantes entraram na casa onde o adolescente morava com os pais e, durante a fuga, atiraram contra o jovem. Ele morreu nos braços do pai.

O pai do jovem, o autônomo Sidney Sá da Silva, de 39 anos, contou que saía da casa por volta das 8h em um carro, quando os criminosos chegaram.

"Eu estava com o carro ligado, avancei em um deles e passei direto. Dois entraram na casa, outro segurou o pedreiro que estava de saída e o quarto ficou com a arma parado no meu portão", contou Sidney.

Com cartazes, a família pediu por justiça | Foto: Priscila Rosas

Ele contou que, em seguida, bateu no portão de um vizinho que é policial para que ele o ajudasse, mas ninguém apareceu. Os assaltantes subiram em uma moto da família e Sidney os perseguiu. Ele viu a bolsa da esposa ser levada pelo grupo e achou que a mulher havia sido sequestrada.

"Eles entraram em uma rua sem saída. Eu parei o carro de lado para eles não fugirem e corri. O meu filho foi atrás de mim, só que estava dentro de um quintal. Quando ele tentou voltar, foi quando deram três tiros na costa dele", explicou.

Os suspeitos

César Augusto Araújo da Silva, de 21 anos, e Paulo Ricardo da Cruz Nascimento, de 20 anos, conhecido como "Dudu", foram presos pela equipe da DEHS, em junho de 2018.

O cabeleireiro Rodrigo Pimentel Aquino, de 24 anos, foi preso por policiais civis no dia 4 de setembro deste ano, em Santarém, no Pará.

Dias após o latrocínio, Dário Henrique Lima Lira, de 20 anos, que também participou do crime, foi encontrado morto em uma área de mata do conjunto Renato Souza Pinto, bairro Cidade Nova, Zona Norte.

