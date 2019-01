Alerta: Bàbáláwó faz previsão sinistra para homens que gostam de trair

Os homens que cometerem traições em 2019 podem não prosperar, segundo o bàbáláwo | Foto: Divulgação





Manaus - Há vários motivos para o fracasso de um casamento, mas descobrir uma traição está entre um dos mais difíceis de superar. Além do fim da relação, os homens podem enfrentar problemas na área financeira se não evitarem "as escapadinhas". A previsão foi feita pelo renomado bàbáláwo Edson Martins. Em uma passagem rápida por Manaus, o vidente de Recife conversou com o Em Tempo e aproveitou para fazer um alerta aos homens manauaras.

Para aproveitar a sorte em 2019, o bàbáláwo fez previsões para diversos campos. Ele destacou que os homens devem ser fiéis e tratarem as parceiras com carinho e respeito.

Bàbáláwò Edson Martins Fez previsões para diversos campos, como emprego e empreendedorismo em 2019 | Foto: Ione Moreno

Ao jogar Òrúnmìlà-Ifá, semelhante aos búzios do oráculo africano, Edson previu que quem quer prosperar não deve fazer nenhum mal para os cônjuges , principalmente no quesito traição e violência doméstica.

"No período de junho de 2018 a junho de 2019, a mulher é querida dentro da religião. Além de ser um direito respeitá-la, os homens que não traírem as companheiras neste período vão ter prosperidade para todo o ano”, declarou.

O bàbáláwo ainda disse que será necessário abrir a mente e buscar um sentido maior por trás de tudo que existe no universo. Com a despedida de 2018, chegamos ao fim de um ciclo. O início de um novo ano é o momento de identificar o que é essencial para as metas e expectativas.

Segundo ele, é nesse momento que algumas pessoas recorrem a videntes, médiuns e até mesmo bàbáláwò para auxiliar nesse planejamento.

"Para este ano, a previsão para quem almeja crescimento profissional e financeiro é não trair".

Vagas de emprego

Edson alerta também sobre oportunidade de emprego no Estado. Ele disse que nos próximos dois anos o Amazonas vai crescer e muitas oportunidades serão criadas. O bàbáláwo informou que a indústria será o setor que mais oferecerá empregos.

Bàbáláwò utiliza uma técnica nigeriana de búzios | Foto: Ione Moreno





Próprio negócio

Para aqueles que desejam abrir o negócio neste ano, o recifense disse que 2019 não será um ano favorável para iniciantes no mundo do empreendedorismo. Mesmo para aqueles que não traírem os companheiros, o vidente pede cautela na hora de investir. "O ano de investimento para novos negócios será em 2020".

O bàbáláwo Edson Martins é de Recife e estará em Manaus até o dia 21. Ele joga Òrúnmìlà-Ifá, que é de origem nigeriana. O vidente segue o calendário africano em suas previsões, que funcionam do meio do ano em diante.

As previsões desta religião são reconhecidas pela Unesco. Ele também pretende organizar o primeiro Festival de Ifá em Manaus, que deve acontecer entre fevereiro a março deste ano.

Os interessados em previsões e outras informações, basta entra em contato com o bàbáláwo pelo telefone (81) 99955-0859.

