Sete mil mulheres foram atendidas pela DPE-AM

No local onde funciona o NAEM, no bairro Colônia Oliveira Machado, a mulher recebe atendimento qualificado para sua necessidade | Foto: Divulgação

Manaus - O atendimento oferecido pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) à mulher vítima de algum tipo de violência será centralizado no Núcleo de Atendimento Especializado a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica (NAEM), que funciona na avenida Presidente Kennedy, bairro Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul.

O NAEM foi responsável pelo atendimento de mais de 7,4 mil mulheres vítimas de violência no ano passado. A média diária é de 30 atendimentos nas áreas de família, cível, criminal, psicológica e social. De acordo com a defensora Pollyana Souza Vieira, atual coordenadora do NAEM, a centralização vai facilitar o atendimento, pois a assistida poderá resolver suas demandas em um lugar só.

“Antes, a mulher que era atendida na zona leste tinha que ser encaminhada depois para o Núcleo de Atendimento Especializado na zona sul, onde há o atendimento multidisciplinar”, explicou, ao citar que na unidade da zona leste, o atendimento era exclusivo para a área criminal.

No local onde funciona o NAEM, no bairro Colônia Oliveira Machado, a mulher recebe atendimento qualificado para sua necessidade. “Ela recebe assistência na área criminal e cível, além de assistência psicológica e social”, explica Pollyana.

CREAM

No mesmo local está funcionando o Centro de Referência Especializado no Atendimento à Mulher (CREAM), do Governo do Amazonas, por isso a mulher pode obter outras informações que não são necessariamente jurídicas, mas importantes para suas necessidades.

Como a mulher vítima de violência sempre necessita de atendimento múltiplo, a Defensoria decidiu centralizá-lo nessa unidade, afirmou Pollyana, destacando a equipe de profissionais disponível para prestar assistência de forma integral.

Leia mais:

Ausência de RG não impede matrícula na rede estadual no AM

Detran-AM suspende por 30 dias concessão de clínica de exames