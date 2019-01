Incêndio de grandes proporções atinge casa no Monte Sinai, em Manaus

Manaus - Um incêndio de grandes proporções atingiu uma residência na noite desta quarta-feira (16), na rua Duartina, no Monte Sinai, na Zona Norte de Manaus. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) foi acionado para a ocorrência. Não há vítimas.

De acordo com os bombeiros, o acionamento foi por volta das 18h30, informando que uma residência localizada naquele bairro estaria pegando fogo e que era necessário a ação dos militares.

Ainda conforme os bombeiros, três viaturas foram deslocadas para o local para combater as chamas. Até o momento não há informações sobre feridos. As causas do incêndio serão investigadas.

Mais informações em instantes.

Leia mais:

Incêndio destrói cinco micro-ônibus dentro de garagem em Manaus

Carro pega fogo no Novo Israel apos pane elétrica