Muro desaba em casa vizinha,após incêndio atingir residência em Manaus

Manaus - Um incêndio deixou uma casa de alvenaria parcialmente destruída na noite desta quarta-feir a (16), na rua Duartina, no Monte Sinai, na Zona Norte de Manaus.

O muro da residência que pegou fogo, caiu sobre uma outra residência. Não houve vítimas.

De acordo com o tenente Ângelo Silva, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), o incêndio foi controlado após duas horas de combate às chamas, que atingiram o segundo andar da residência.

| Foto: Raphael Tavares/Em Tempo

"As causas ainda serão investigadas, mas o fogo começou em um dos cômodos da residência e rapidamente se alastrou para as outras partes da casa. Os ocupantes do local informaram que eles estavam todos no térreo da residência quando só perceberam as chamas após ver a fumaça", explicou o bombeiro.

| Foto: Raphael Tavares/Em Tempo

Ainda conforme os bombeiros, mais de sete mil litros de águas foram usados para combater as chamas. Uma idosa de 71 anos, que é proprietária da casa, estava no local, passou mal e foi atendida por uma equipe de resgate dos bombeiros. Os familiares não quiseram comentar o caso com a imprensa.

Casa atingida

Uma outra residência foi atingida pelo muro que desabou da casa que pegou fogo. A cozinha foi atingida e a moradora, que estava voltando do trabalho foi surpreendida com a tragédia.

| Foto: Raphael Tavares/Em Tempo

"Eu estava bebendo água quando ouvi o barulho e o telhado caindo. Da parte onde eu estava, não me atingiu, apenas a mesa de jantar ficou quebrada e os telhados", explicou Jéssica Caroline, proprietária da outra residência.

