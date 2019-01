Homem pega ônibus errado, desce na via e morre atropelado na BR 174

Manaus - Um homem identificado como Miquéias Fonseca Maciel, de 37 anos, morreu na noite desta quarta-feira (16), após ser atropelado por um táxi que estava no sentido Manaus/Presidente Figueiredo, da BR-174. A vítima havia embarcado em ônibus errado e estava andando pela via no momento da colisão.

De acordo com um representante da cooperativa de táxi, o motorista estava fazendo uma viagem para Presidente Figueiredo (distante 130 quilômetros de Manaus), quando colidiu com a vítima, que veio a óbito ainda no local do acidente.

"Nessa escuridão é bem difícil os motoristas visualizarem qualquer situação, mesmo com o farol do veículo aceso, a gente não consegue dirigir muito bem. Segundo as informações, ele teria pego o ônibus errado", explicou o representante da cooperativa que preferiu não se identificar.

Ainda conforme as testemunhas, após pegar o ônibus da linha 305 enganado e ao perceber o erro, resolveu descer no km 12 da BR, e andar até uma comunidade nas proximidades.

Conforme um perito do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) da Polícia Civil, a vítima estava indo no sentido Manaus.

O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia. O taxista foi levado pelos policiais da Rodoviária Federal para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar depoimento.

Leia mais:

Barbeiragem? S10 fica presa entre calçada e muro na Ephigênio Sales

Vídeo: dupla em moto morre no Porto do São Raimundo neste domingo (13)