Forte chuva causa alagamento e acidentes em Manaus

Manaus – Em pleno inverno amazônico, as chuvas fortes que caem sobre a capital, continuam sendo uma faca de dois gumes, pois enquanto amenizam o clima para os manauaras acostumados com altas temperaturas, também causam dor de cabeça por conta do forte fluxo de água.



Neste sábado (19), pelo menos três acidentes e um alagamento foram registrados durante a manhã e o início da tarde. As ocorrências foram causadas por conta do temporal e também pela falta de atenção dos motoristas.

Engavetamento

A pista molhada e a falta de atenção dos condutores colaboraram para um acidente que acabou engavetando quatro veículos de uma só vez, durante a manhã deste sábado (19). A ocorrência aconteceu na Avenida Torquato Tapajós, no sentido Centro, próximo ao Supermercado Nova Era. Felizmente não houve vítimas fatais, mas além do prejuízo material o trânsito no local causou dor cabeça aos motoristas que ficaram congestionados no local.

Alagamento

No final da manhã, motoristas também tiveram que redobrar a atenção no trânsito ao passar pela Avenida Brasil que ficou temporariamente bloqueada no sentido Centro, em frente ao Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, no bairro Santo Antônia, Zona Centro-Oeste de Manaus.

O local ficou completamente alagado pela quantidade de chuva que caiu, mesmo assim alguns condutores continuavam se arriscando ao passar pela gigante possa de água que se formou na avenida.

Acidente de moto

A chuva que continuou caindo durante a tarde, contribuiu para que um outro acidente fosse registrado na capital do Amazonas. Por volta das 15h, uma colisão entre uma motocicleta e um carro, na Avenida João Valério, em cruzamento com a Rio Iça, assustou quem passava pelo local.

Nas imagens divulgadas pelo Manaustrans é possível ver que a motocicleta engavetou o outro veículo que freou bruscamente na frente.

Pista molhada

Ainda pela tarde, um acidente na Avenida Cosme Ferreira, próximo ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, acabou causando mais danos materiais a dois condutores que se chocaram.

De acordo com informações do Manaustrans, a pista molhada fez com que os veículos não freassem a tempo, o que acabou motivando o choque entre os carros. Não houveram vítimas fatais.

