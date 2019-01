Jovens arriscam a vida em 'rachas' no trânsito de Manaus

Muitos acidentes já foram registrados devido a arrancadas pelas ruas de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Em Manaus, órgãos de trânsito registram competições de arrancadas com veículos nos principais corredores viários da cidade. Mesmo com intensa fiscalização e monitoramento dos órgãos competentes, algumas pessoas, em sua grande maioria, jovens com idade entre 15 e 25 anos, arriscam-se pelas ruas da cidade.



Um estudante de direito, morador do bairro Ponta Negra, conta que já participou de rachas, com uma motocicleta Honda CB 1000.

“Os ‘pegas’ mais legais são os que têm apostas. Eu mesmo já participei de alguns. É muita gente envolvida. Os melhores lugares para praticar essas corridas são na Ponta Negra e na avenida das Torres que são grandes. A gente chegava a 200 km/h em segundos. Perigoso era quando a galera bebia e por isso aconteciam alguns acidentes”.

Segundo o estudante universitário, que é de classe média alta, os rachas acontecem com frequência. “Não participo mais, mas alguns amigos ainda participam e sempre me chamam”, disse.

Detran Amazonas

Reforçando o que foi dito pelo ex-participante de racha, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), informou que, somente, em 2018, a média mensal de autuações por direção perigosa e utilização de veículo para arrancada (racha) foi de 18 a 20 autuações mensais, o que significa que, durante todo o ano passado, foram registradas 225 autuações dessa natureza.

Além do Detran-AM, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito de Manaus (Manaustrans), explicou que realiza monitoramento diário nos principais corredores de tráfego com operações de fiscalização que incluem a presença dos agentes em postos fixos, monitoramento com viatura e a implantação de cones para coibir a velocidade incompatível com a via.

"O órgão de trânsito do município está diariamente atento para monitorar os corredores de tráfego onde alguns condutores costumam desenvolver velocidade. Sabemos que essa prática pode levar a acidentes fatais. Por isso, nosso objetivo, seguindo a orientação do prefeito Arthur Neto, é resguardar vidas no trânsito por meio da presença constante de nossos agentes nessas avenidas", alertou o diretor presidente do Manaustrans, Franklin Pinto.

Ainda segundo o Detran-AM, também é realizada fiscalizações em todas as zonas da cidade e em vários dias da semana com blitz itinerantes em pontos estratégicos.

Multa

Motoristas que são flagrados fazendo ultrapassagem perigosa ou rachas terão de desembolsar R$ 1.915,40, referente ao valor da multa para essas infrações. A pena para quem for pego participando dessas competições pode chegar a 3 anos de detenção. No entanto, se a prática resultar em lesão corporal grave ou morte, a pena poderá ser de reclusão, que inclui o regime fechado. Já a sentença prevista é de 3 a 6 anos de reclusão no caso de lesão corporal e de 5 a 10 anos no caso de morte.

Além do valor da multa, o motorista sofre penalidades administrativas, como a suspensão do direito de dirigir, independentemente de se alcançar 20 pontos no prontuário da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em todas essas infrações, o condutor flagrado reincidindo nos 12 meses seguintes, terá a multa dobrada, alcançando o valor de R$ 3.830,80.

“Sempre eu vejo esses caras correndo por aqui. Eles passam quase voando. Não sei oq eu dá na cabeça deles, porque é uma via que passa muito carro, independentemente, da hora. Qualquer dia desses vai acontecer um desastre maior”, prevê o frentista Leandro Simões Martins, 31.

Rachas acabam em mortes

Em novembro passado, o também estudante universitário Vladimir dos Reis Baia Neto, 21, morreu após perder o controle do veículo que conduzia na avenida das Torres, um Hyundai modelo HB20. O acidente ocorreu no trecho da via na altura do bairro Parque 10, na Zona Centro-Sul, e segundo relatos de testemunhas, repassados a equipes de policiais militares, a colisão se deu no momento em que o estudante participava de uma dessas corridas ilegais. Ainda segundo testemunhas, o jovem passava dos 100 km/h, quando na via, a velocidade máxima permitida é de 80km/h.

O estudante era atleta e foi campeão do 31º Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu "Gi & No-Gi". Ele chegou a disputar, inclusive, o mundial de Abu Dhabi da modalidade



O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e enviar equipes ao local para auxiliar no resgate do corpo que ficou preso às ferragens, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. Na época, a família informou que desconhecia o envolvimento do estudante em rachas.

