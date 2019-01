Bairros de Manaus ficam sem água e energia neste domingo

Manaus - Por conta da falta de energia, o Complexo da Ponta do Ismael, localizado no bairro da Compensa e responsável pela produção de água tratada para grande parte da cidade de Manaus, está paralisado desde as 16h20, deste domingo (20). A informação é da Águas de Manaus.

Já a Eletrobras Distribuição Amazonas, houve um problema na linha de alta tensão que fornece energia elétrica para o local e conforme nota da Águas de Manaus, a produção de água precisou ser interrompida, prejudicando o abastecimento na cidade. As equipes da Eletrobras estão trabalhando para normalizar a situação o mais rápido possível.





Ainda conforme a nota, a concessionária afirma que t ão logo seja restabelecida a energia, a Águas de Manaus reiniciará o processo de tratamento e distribuição de água.

*Com informações da assessoria.

