Embriaguez ao volante: motorista colide em muro de casa no Parque Dez

Manaus – Um carro modelo Gol, de cor vermelha, ficou parcialmente destruído ao colidir contra o muro de uma casa na avenida Maneca Marques, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (21).

Dois homens que estavam no veículo tiveram ferimentos leves. Os dois, segundo testemunhas, estavam com sinais de embriaguez.



Ainda conforme informações de testemunhas, o condutor do carro teria perdido o controle do veículo ao retornar de uma festa com o amigo, identificado apenas como Miguel.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender os feridos. Os dois homens foram socorridos e levados para o hospital. O muro da residência ficou completamente destruído.

