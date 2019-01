'Ataque de cães nas ruas evidencia perigo', dizem motociclistas do AM

Os cães de rua, geralmente, não são vacinados e podem oferecer riscos aos motociclistas | Foto: Divulgação





Manaus - O grande número de animais abandonados acende alerta da população, principalmente, daqueles profissionais que trabalham nas ruas de Manaus. Pedestres, carteiros e, principalmente, motociclistas relatam que têm medo de ataques e não é difícil ver cachorros correndo atrás de carros e motocicletas. Além de correrem o risco de serem atropelados pelos veículos, os cães podem acabar ocasionando outros tipo de acidentes.

O militar Matheus Rodrigues, de 22 anos, é um exemplo de motociclista que, ao pilotar a motocicleta em uma avenida, foi atacado por um cachorro que o fez cair na via.

“Eu estava vindo do trabalho na mão esquerda da avenida, que é de velocidade rápida. Aí eu ia passando por um caminhão que estava na faixa da direita, quando um cachorro entrou na frente da moto e acabei caindo ao desviar. Graças a Deus, eu só sofri ferimentos leves”, disse.

O receio dos motociclistas não é somente cair da motocicleta por causa do ataque dos cães, eles também temem pela mordida do animal.

"As mordidas podem causar quatro diferentes tipos de lesão, leve (arranhões), perfuração, dilaceração ou esmagamento. Além disso, esses animais de rua não tomam as vacinas e possuem doenças. Há um risco muito grande em sermos infectados por alguma delas. A 'carrocinha' tem que fazer algo para retirá-los da rua", disse.

Diferente de Matheus, o técnico em segurança do trabalho Rodrigo Souza, de 29 anos, foi atacado e mordido por um cão. O caso aconteceu no momento em que ele trafegava com a sua motocicleta em uma rua da zona Sul.

O técnico acredita que os animais não atacam porque eles querem, mas sim por se sentem ameaçados. "Acho que eles já sofreram muito nas ruas, alguns são atropelados. Ao ouvirem o som emitido pelos veículos, acende um alerta neles e correr atrás do motorista u motociclista é uma forma deles se defenderem", relatou Rodrigo. O técnico contou como foi a sua experiência.

“Há dois anos, eu fui atacado e mordido por um cachorro na rua. Mesmo com a experiência ruim, eu não fiquei com raiva dos animais. Eu tenho medo apenas e evito chegar próximo deles. Eu penso que muitos desses animais, que atacam as pessoas, carros e motos, fazem isso porque já foram agredidos ou atropelados. Esse é o meio deles se defenderem de todo mal que eles já passaram”, explicou.

Defensores da causa animal garatem que o problema não é dos animais, mas sim das pessoas que abandonam os p ets nas ruas. Eles defendem que haja uma castração gratuita por parte da prefeitura de Manaus e que os manauenses se sensibilizem para a adoção.

Veterinário explica

A mordida do cachorro, caso ele não tenha tomado vacina contra raiva, pode transmitir Leishmaniose, sarna e leptospirose. Essas informações foram repassadas pelo veterinário Ricardo Pontes, da Pet Prevent.

"São zoonoses, doenças infecciosas de animais capazes de serem naturalmente transmitidas para o ser humano. Os micro-organismos que desencadeiam essas afecções podem ser bactérias, vírus, helmintos, fungos e rickettsias".



O veterinário explicou que os cães, por não terem donos e por viverem nas ruas, expostos a todo tipo de contaminação, estão mais propícios a terem a doença da raiva. Isso porque esses animais, por não receberem cuidados, geralmente, estão infectados por não receberem a vacina contra a doença, que pode matar.

“A doença é transmissiva para um cão, que passa o vírus para o ser humano ao mordê-lo. A raiva também pode ser transmitida por um morcego. Após ser mordido pelo cachorro, a pessoa tem que procurar um hospital rapidamente para tomar a vacina. Eu indico a (UBS) Dr. José Rayol dos Santos, localizada na avenida Constantino Nery, no bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus. Lá eles têm o antídoto e fazem todo o curativo da mordida do animal”, explicou.

Ainda de acordo com veterinário, os donos de cães que perceberem seus animais diferentes, devem observá-los por uma semana. Se o pet estiver com a doença, ele vai apresentar os sintomas. Se assim for comprovado, um veterinário deve aplicar a vacina no animal.

Centro de Controle de Zoonoses

A prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), possui um Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) disponível à população manauara. O Centro realiza ações voltadas à vigilância, prevenção e controle de zoonoses, incluindo vacinação antirrábica em animal nas áreas urbana e rural do município, inspeções zoossanitárias e coleta de material biológico de animais suspeitos para encaminhamento ao Lacen (Laboratório Central).

O centro mantém ainda um programa permanente de controle populacional de cães e gatos através da castração cirúrgica, registro e identificação eletrônica de animais e ações de educação em saúde e guarda responsável.

Segundo a secretaria, as pessoas devem procurar o centro sempre que um ou mais animais estiverem causando, ou sob suspeita de causa, risco à saúde pública, sejam eles cães, gatos, pombos, morcegos ou outros. Em caso de animais agonizantes ou atropelados, o CCZ também deve ser acionado.

Os manauaras que tiverem interesse em vacinar os animais, ou saber mais sobre o programa de castração cirúrgica, podem entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses pelo número 0800 2808 280.

