Carro movido a energia solar começa a ser testado no Brasil

Manaus - Foi dada a largada da parceria anunciada no final do ano passado no Salão do Automóvel entre a MRV Engenharia e a Renault do Brasil. As duas empresas, que se uniram para um projeto de mobilidade compartilhada, iniciaram no último sábado (19) o projeto com dois veículos elétricos Renault Zoe no Spazio Parthenon, empreendimento da MRV totalmente abastecido por energia solar.



Na primeira etapa do projeto os veículos elétricos ficarão disponíveis no condomínio, em Belo Horizonte, durante três meses para serem utilizados por seus moradores, de forma compartilhada, como uma alternativa aos meios de transporte do dia-a-dia.

O projeto foi batizado de MRV SIM, referência para Sustentabilidade, Inovação e Mobilidade | Foto: Divulgação

O agendamento dos veículos será realizado por meio do aplicativo Renault Mobility, que a marca automotiva também testa pela primeira vez com o público externo no país.



Durante este período as empresas irão avaliar perfil de utilização, faixa etária do público interessado no uso, principais destinos, horários de utilização, tempo médio por reserva, nível de satisfação, entre outros dados que orientem a viabilidade não apenas econômica, mas social e ambiental do projeto. Após o período de testes na capital mineira o projeto irá para outro empreendimento no estado de São Paulo.

Renault Zoe em empreedimento da MRV. | Foto: Divulgação

O automóvel será recarregado no próprio condomínio, por meio da energia elétrica limpa, gerada pelas placas fotovoltaicas instaladas no Spazio Pathernon. Com a iniciativa, MRV e Renault buscam promover a democratização da energia elétrica solar e o compartilhamento de veículos elétricos no segmento econômico.



“Este modelo de uso compartilhado de veículos já é conhecido em grandes centros mundiais e podemos considerar que o MRV SIM será um meio complementar aqueles já disponíveis, sendo uma excelente oportunidade para avaliar experiencia de um nicho específico de consumidores que terão a oportunidade de compartilhar um veículo de características modernas”, explicou o copresidente da MRV, Rafael Menin.

