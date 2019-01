'Deixamos de ser cúmplices para sermos rivais", diz filha sobre mãe

Verônica Santos, tem 28 anos, é casada e têm três filhos. Ela vive uma disputa pessoal com a própria mãe | Foto: Márcio Melo/ Em Tempo





Manaus - Meu nome é Verônica Santos* (nome fictício para preservar a fonte), tenho 28 anos, e moro atualmente no bairro de São José Operário, zona Leste de Manaus. Desde um certo período da infância, eu me senti "fora do casulo". Entre todos os meus irmãos, senti que eu sempre tinha que provar alguma coisa aos meus pais, mas principalmente para minha mãe. Ela sempre fez questão de esfregar na minha cara que era melhor que eu. A competição transformou-se em rivalidade e isso nos distanciou com o tempo.

Mesmo já sendo casada e tendo os meus três filhos, uma menina de nove anos, um garoto de 6 e o caçula de 1 aninho, sinto que falta algo em mim. Talvez seja a falta do amor materno, que eu nunca tive. Nunca entendi o porquê de não ser privilegiada com o amor dela, mas hoje vejo como um motivo para fazer diferente com os meus filhos. Eu tento mostrar todos os dias que sou amiga deles, que eles podem contar comigo e que nenhum deles tem uma parcela maior do meu carinho.

Nasci na capital do Amazonas, sou uma pessoa tranquila e alegre. Hoje sou evangélica e procuro sempre viver uma vida transparente. Porém, algumas coisas na minha mãe passaram a me incomodar, principalmente, após casar.

Quando eu ainda era criança, eu não me sentia ignorada pela minha mãe. Mas isso mudou após os 7 anos. Na realidade, eu ainda não entendia que ela competia comigo pelo carinho do meu pai. Eu via que ela tinha ciúmes dele comigo, mas eu era muito nova e só passei a entender isso quando cresci um pouco. Eu só chorava quando ela me excluía das coisas.

Em muitas ocasiões, sem nenhum motivo, ela me colocava de castigo e me deixava olhar ela dando presentes ou total atenção aos meus irmãos. Aquilo doía em meu coração, mas eu me culpava. Achava que eu merecia aquilo e não via que o problema estava nela.

Ao casar, eu tive que deixar minha família e construir uma nova com o meu marido. Foi nesse momento que eu compreendi o que, de fato, que eu não tinha culpa dela ser assim. Sempre fui aceita na casa da minha mãe, mas não entendo o motivo dela me tratar como se eu não fosse importante.

Nas festas de fim de ano, eu sempre sou a única a não ser lembrada com um presente ou com um abraço. Todos fingem que não veem e eu evito questioná-la sobre essa situação. Qualquer conquista minha é motivo dela mostrar que não houve mérito nisso. Ela dá um jeito e diz que faz melhor. Você não sabe como é ser rejeitada pela mulher que te deu a vida.

Sinceramente, às vezes, eu penso que não sou filha dela. Só isso responderia o porquê de tanta rivalidade. Tenho vontade de explodir, mas aprendi que devo respeitá-la acima de tudo. Só Deus sabe como me sinto.

Minha mãe vive contando as coisas boas que acontecem na vida dela. Só que a coisa se transforma quando eu vou contar as coisas que acontecem na minha vida. Ela procura não ouvir e isso me deixa muito triste. Queria de volta a cumplicidade que tínhamos nos meus primeiros anos de vida.

Meus irmãos, por exemplo, pelo que percebi, quando eles comentam sobre suas realizações pessoais, ela demonstra interesse e fica muito feliz. Já eu, infelizmente, acabo sendo deixada de lado. Só quem passa pelo que eu passo vai me entender.

O que me deixa mais desolada é o fato de eu ser a única filha mulher dela. Ela poderia muito bem ter um contato melhor comigo. Não é que eu queira a atenção dela toda para mim, mas se ela pudesse me dá um pouquinho do amor que dedica aos meus irmãos já me deixaria feliz.

Ela sempre conta as histórias dos meus irmãos, principalmente do mais novo. É como se ela quisesse mostrar que eles são melhores que eu. Algumas vezes, quando há datas comemorativas, eu procuro não ir mais na casa dos meus pais. Não adianta eu estar lá só por estar. Eu acabo me sentindo sozinha. Também percebo que ninguém sente a minha falta. Sou, literalmente, o"patinho feio" da família.

Já fui rotulada como ladra em uma ocasião. Alguns produtos de beleza, sapatos e roupas sumiram da casa dela e ela perguntou se foi eu que peguei. Na hora eu até gargalhei com a pergunta, de tão inacreditável que aquilo pareceu para mim. Eu perguntei se ela estava brincando e minha mãe fez questão de dizer que as coisas haviam sumido no dia que eu fui na casa dela.

Eu acabei indo embora chateada com as acusações. Dias depois, para amenizar, eu fiz de conta que nada havia acontecido e que ela não havia me falado nada. Isso tudo eu fiz para manter a paz, mas confesso que não é fácil.

De acordo com o psicólogo Enio Tavares, várias questões importantes surgem em casos onde há rivalidade com pessoas próximas. Para ele, inicialmente, é muito comum este tipo de disputa dentro de casa, especialmente no que envolve a relação entre mãe e filha.

No entanto, o profissional não teria como analisar o caso de Verônica porque não tem informação suficiente para entender o que aconteceu entre elas.

"Algumas coisas significativas podem ser ditas de modo geral. À primeira vista, essas vivências nos mostram casos clássicos do Complexo de Electra, que seria uma versão feminina do Complexo de Édipo, onde o filho se apaixona pela mãe e disputa o amor desta mulher com seu pai. Talvez tenha acontecido isso nesse caso, mas não posso afirmar porque não conheço o histórico. Em alguns casos, a mãe disputa o amor do marido com a filha e usa os demais filhos para atingi-la. Na visão simplificada de psicanálise que estamos falando aqui, a vivência desse drama acarretaria fortes marcas nas escolhas de um filho quando adulto. O objeto a ser disputado e as pessoas envolvidas nas disputas mudam, mas a cena continua sendo a mesma da infância".

O médico ressaltou que é todo o sentimento de rivalidade começa ainda na infância e muitas pessoas deixam isso crescer até a vida adulta.

"Por intuição essa cena convoca na pessoa a ideia de que esta só tem valor quando é escolhida e quando, de alguma forma, triunfa sobre sua rival (mãe ou filha). O ruim disso é que tal modo de experimentar o amor pode ser autodestrutivo. As pessoas podem o tempo todo não superar a cena (embora diga querer), mas ficar viciada no próprio drama da iminência de ser escolhida. A pessoa se envolve em uma busca para se colocar mais na cena que lhe dá excitação, ou seja, a da iminência de ser escolhida pelo objeto alvo. Na minha opinião esse circuito de competição é pobre porque tem como fundamento o narcisismo e não há nada mais vulnerável. A competição traz em si a ideia de que há algo a ser alcançado e que é almejado por todos, um caminho a se chegar e quem chega é invejado pelos outros. Mães e filhas disputam, pais e filhos também, vizinhos, líderes religiosos e a lista ficaria grande", disse o psicólogo. Enio Tavares aproveitou para dar alguns conselhos para quem vive disputas pessoais com familiares.

"Costumamos dizer que psicólogo não dá conselho, mas talvez eu queira dar um hoje: viva uma vida que é sua! Parece um conselho simples e clichê, mas é algo dificílimo porque estamos o tempo todo tentando nos encaixar em demandas e desejos que são dos outros. Eles nos empurram para performances que, muitas vezes, nos descaracterizam. O primeiro desafio é se questionar se a vida que estamos levando tem a ver conosco, com o que nos interessa ou damos valor. Essas questões mais profundas só podem ser respondidas individualmente. As respostas nos ensinarão a ver que aquilo pelo qual disputamos ou competimos nem é tão importante assim".

