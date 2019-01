Motoristas de aplicativo protestam contra valor da gasolina em Manaus

Manaus - Motoristas de aplicativos realizaram uma manifestação contra o valor da gasolina, na tarde desta segunda-feira (21). O protesto ocorreu na avenida Djalma Batista, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus, e contou com o apoio de mais de cem motoristas.

Segundo um dos organizadores da manifestação, Alexandre Matias, de 44 anos, o motivo da manifestação da categoria é o valor da gasolina que se encontra na faixa de R$ 4,39 a R$4,69. Segundo ele, está acima do orçamento do brasileiro e os motoristas não têm lucrado durante as suas viagens.

“Não houve aviso que haveria aumento no valor da gasolina, isso é uma falta de respeito com a população no geral. Hoje estamos novamente aqui, paralisamos nossas atividades para lutar pelos nossos direitos. É importante que a população apoie a nossa manifestação, isso é uma luta de todos”, disse.

Ainda de acordo com Alexandre, o Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor (Procon) realizou nos últimos dias uma ação em postos de combustíveis na capital. Segundo ele, seis postos de combustíveis foram autuados, porém, continuam funcionando.

“O Procon se ele fiscaliza algo de errado em um posto, ele autua. Se ele autua, ele fecha, mas não vi o órgão não fechar nada até agora. Eles autuaram seis postos em Manaus, mas eles continuam funcionando normalmente como se nada tivesse acontecido. Eles disseram que ainda faltam cinquenta e quatro postos a serem fiscalizados. No ano passado foi a mesma coisa, e de um dia para o outro aumentou R$ 1, 00”, disse Alexandre.

Os motoristas afirmam que caso não haja diminuição no valor da gasolina nos próximos dias, outras manifestações serão realizadas em frente aos órgãos competentes.

Leia mais

Manifestantes realizam protesto contra reeleição de Renan Calheiros

SitraAM/RR convoca para ato em defesa da Justiça do Trabalho