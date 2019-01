Após princípio de incêndio, bombeiros voltam ao Centro devido a fumaça

Manaus - Na tarde desta segunda-feira (21), um princípio de incêndio atingiu um restaurante localizado na rua Joaquim Sarmento, bairro Centro, Zona Sul de Manaus, e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) foi acionado mais de uma vez para o local. Ninguém ficou ferido e o fogo foi controlado.

De acordo com lojistas da área, a causa do acidente foi um ventilador que havia pegado fogo e atingido uma parte do forro do estabelecimento. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma viatura se deslocou ao local. Porém, ao ver que já estava tudo controlado os militares retornaram para a base.

Ainda segundo os bombeiros, a corporação foi acionada novamente por conta da forte fumaça que ainda estava no local. Não houve feridos.

