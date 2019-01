Seduc divulga segunda chamada de seleção para as escolas militares

Manaus - A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc-AM) divulga o resultado da segunda chamada do Processo Seletivo das Escolas Estaduais – Gestão da Polícia Militar do Amazonas (PSEGPAM) para as sete escolas participantes, sendo seis localizadas em Manaus e uma em Manacapuru.

A matrícula dos candidatos selecionados no processo seletivo será realizada de 22 a 23 de janeiro, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h, na escola na qual o aluno concorreu a vaga.

Lista de documentos

Para a confirmação da vaga, é preciso ir a escola e levar os seguintes documentos:

- Comprovante de escolaridade original – guia de transferência ou histórico escolar ou ainda declaração de transferência com validade de 30 dias.

- Certidão de nascimento (original e cópia).

- CPF e RG (original e cópia) do responsável pelo aluno menor de idade. Obrigatório para os alunos do Ensino Médio.

- Comprovante de residência (cópia) – fatura de água, energia elétrica ou de telefone do último mês que anteceder a matrícula.

- Cartão de vacinação (cópia).

- Duas fotos 3X4 recentes.

- Documento de identificação (com foto) do responsável pela matrícula (original e cópia).

- Se maior de idade, documento oficial de identificação com foto (caso o documento não seja apresentado no ato da matrícula, será dado um prazo para apresentação do mesmo na secretaria da escola).

*

Confira a lista de aprovados em 2ª Chamada





*Com informações da assessoria.

Leia mais

Manifestantes realizam protesto contra reeleição de Renan Calheiros

SitraAM/RR convoca para ato em defesa da Justiça do Trabalho