Mais de 40 vagas de emprego nesta terça-feira em Manaus. Confira

Manaus - A Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), do Governo do Amazonas, tem 42 oportunidades de emprego para esta terça-feira (22). Há nove vagas para técnico de enfermagem voltadas para pessoas com deficiência (PCDs), quatro para auxiliar de limpeza e cinco são para consultor de vendas, entre outras áreas.

Para concorrer a uma vaga, é necessário dirigir-se, das 8h às 14h, à sede da Setrab, localizada na Galeria +, na avenida Djalma Batista, nº 1018, (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping), munido com os seus documentos pessoais.

Para cadastramento e encaminhamento às vagas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine-AM) são disponibilizadas, diariamente, 150 senhas, entretanto, o objetivo da nova gestão é ampliar o quantitativo de atendimentos ao cidadão e realizar ajustes necessários.

Veja as oportunidades:

(1) VAGA: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Superior incompleto.

Experiência: 6 meses de experiência (não obrigatório).

Obs.: Disponibilidade de horário, curso de atendimento ao cliente, técnicas de vendas e pós venda e informática básica.

(1) VAGA: NUTRICIONISTA

Escolaridade: Ensino Superior completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Com veículo próprio e experiência na área de elaboração de lista de compras, planejamento de cardápio, supervisionar a produção de refeições, aplicação de treinamento, manual de boas praticas e método de controle de qualidade.

(1) VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 06 em CTPS.

Obs.: Curso de manipulação de alimentos.

(2) VAGA: ATENDENTE DE LANCHONETE

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Experiência em sucos, café da manhã, chapa e atendimento ao cliente, morar próximo ao distrito.

(4) VAGA: AUXILIAR DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 06 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Com conhecimento em limpeza de pisos ou que já tenha trabalhado na área industrial como serviços gerais, não pode ser de limpeza em cozinha.

(1) VAGA: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Experiência com cortes e temperos, disponibilidade de horário, curso de atendimento ao cliente, e manipulação de alimentos serão um diferencial.

(1) RECEPCIONISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Documentação completa e atualizada.

(1) VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Experiência na área de departamento pessoal, documentação completa e laudo médico atualizado.

(1) VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência.

Obs.: Documentação completa e laudo médico atualizado.

(9) VAGA: TÉCNICO DE ENFERMAGEM (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência.

Obs.: Com documentação atualizada e registro, curso na área.

(1) VAGA: AGENTE DE PORTARIA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: Sem experiência.

Obs.: Curso atualizado com todos os documentos atualizados.

(2) VAGA: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Disponibilidade de horário, perfil shopping, curso de atendimento ao cliente, que goste de maquiagem e se maquiar.

(1) VAGA: SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Bom relacionamento interpessoal, pontual, assíduo.

(5) VAGA: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Superior cursando.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Ter disponibilidade para no período de 12 horas ás 21 horas, com CNH ‘A’, ‘B’ ou ‘AB’, os cursos podem ser de administração publicidade e propaganda, cursando pela manhã.

(1) VAGA: ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Com CNH ‘B’.

(1) VAGA: ELETRICISTA DE VEÍCULOS DE PASSEIO (ELETRICISTA DE INSTALAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Curso de eletricista.

(1) VAGA: MECÂNICO DE CARRO DE PASSEIO (MECÂNICO DE AUTOMÓVEL)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Cursos e experiencias na area.

(1) VAGA: PINTOR DE LETREIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Experiência em abrir letras, com disponibilidade de horário.

(1) VAGA: CHEFE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/ SUPERVISOR DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Superior incompleto.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Proativo, liderança, disponibilidade de horários, conhecimento em compras, controle de nfs, experiência, com relatórios e apresentação de resultados, experiência com gestão de equipe de limpeza será um diferencial.

(1) VAGA: ELETRICISTA DE VEÍCULOS PESADOS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Experiência comprovada em CTPS (Ônibus e carreta).

(1) VAGA: COSTUREIRO EM GERAL

Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Experiência em máquina industrial overloque, galoneira, elastiqueira, que saiba costurar bolso embutido, zíper, gola careca, manga e uniformes.

(1) VAGA: VIGILANTE (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS (não obrigatório).

Obs.: Curso de vigilante e com laudo atualizado.

(2) VAGA: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses de experiência em CTPS.

Obs.: Experiência na área e disponibilidade de horário.

(1) VAGA: ESTOQUISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: Sem experiência.

Obs.: Documentos e laudo médico atualizados.

