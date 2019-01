Causa da morte de bebê no São Raimundo será investigada pela PC

Manaus - A morte de um recém-nascido de dois dias, do sexo masculino, nesta terça-feira (22), será investigada pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Segundo a Polícia Civil, um casal procurou o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) no bairro São Raimundo, zona Oeste, onde buscou ajuda para o filho, que já chegou sem vida na unidade hospitalar.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Especializada, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde será realizada necropsia. A delegada informou, ainda, que somente após o procedimento e emissão do laudo será atestada a causa da morte do bebê.

