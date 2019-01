Causa do incêndio no Ocean Park ainda é desconhecida

Incêndio no Edifício Ocean Park, em Manausn | Autor: Divulgação

Manaus - Um incêndio atingiu um apartamento no 3º andar do Condomínio Ocean Park, no bairro Dom Pedro, na Zona Oeste de Manaus, na tarde desta terça-feira (22). No local estava apenas uma cuidadora do lar, que conseguiu sair a tempo do prédio. Não houve vítimas.

De acordo com a síndica do condomínio, Marlúcia Soper, a portaria recebeu a informação de que um incêndio havia atingido um dos apartamentos e o Corpo de Bombeiros foi acionado, porém o fogo já havia tomado conta de todo o apartamento.

Incêndio no Edifício Ocean Park, em Manaus | Foto: Divulgação

Segundo a senhora que trabalha no apartamento há 14 anos e que preferiu não se identificar, ela estava na cozinha quando sentiu o cheiro forte de fumaça vindo de um dos quartos. Ao perceber que se tratava de fogo, acionou a portaria.



“Foi muito rápido. Eu estava na parte da frente, na cozinha trabalhando. Quando olhei o fogo já havia tomado conta do quarto, não consegui entrar, então avisei a portaria, que chamou os bombeiros", disse.

Incêndio no Edifício Ocean Park, no bairro dom Pedro, em Manaus | Foto: Márcio Melo

No decorrer do incêndio, assustados com o fogo, muitos moradores saíam do prédio rapidamente, muitos carregando animais.



Um dos moradores, que preferiu não revelar o nome, disse que todos tiveram que sair rapidamente. “ Estávamos todos lá em cima quando fomos informados do incêndio. Deixamos tudo para trás e saímos de imediato".

Incêndio no Edifício Ocean Park, no bairro dom Pedro, em Manaus | Foto: Márcio Melo





Informações preliminares dão conta de que uma vela seria o motivo do incêndio. Mas ainda não há informações oficiais por parte do Corpo de Bombeiros sobre quais seriam as causas.

Incêndio no Edifício Ocean Park, no bairro dom Pedro, em Manaus | Foto: Márcio Melo

No fim da noite os moradores do edifício da torre Atlântico, que fica paralela a torre Pacífico, no mesmo condomínio, já estavam liberados para entrarem nos apartamentos.



Ainda não há informações se o edifício teria brigada de incêndio ou se haveria problemas no sistema elétrico. Geralmente há um prazo de 30 a 60 dias para o Corpo de Bombeiros liberar o laudo.

