Grávida e filho de 3 anos estão desaparecidos após naufrágio no AM

Barreirinha (AM) – Uma canoa afundou no Paraná do Ramos, Zona Rural de Barreirinha (331 quilômetros de Manaus) e uma mulher grávida, identificada como Raissaenilda Carvalho da Silva, de 25 anos, e seu filho Pietro Carvalho da Silva, 03, estão desaparecidos desde o acidente, na tarde desta terça-feira (22).

A vítima, acompanhada do esposo, e mais duas pessoas viajavam de Barreirinha para a comunidade Estácio da Brasília, distante cerca de uma hora de viagem da sede do município, quando a poucos minutos da “boca do Estácio” começou um vento muito forte e a canoa que viajavam, não suportou a ventania e naufragou.

O capitão Sá, agente da Capitania dos Portos de Parintins, estava em Barreirinha e ao tomar conhecimento do naufrágio se dirigiu para o local com uma equipe da Marinha do Brasil.

As buscas pelos desaparecidos continua. Uma equipe de mergulhadores da Unidade do Corpo de Bombeiros de Parintins está no local.

