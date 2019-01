Programa de Formação de RH vai elevar capacitação profissional no AM

Manaus - Para contribuir com a formação de mão de obra especializada para atuar no cenário digital, a Secretaria do Ministério da Economia, por meio da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) e do Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia (CAPDA), habilitou a Fundação de Apoio Institucional Muraki, em Manaus, a atuar como Instituição Coordenadora do Programa Prioritário de Formação de Recursos Humanos (PPRH).

A fundação irá coordenar cursos de vários âmbitos junto às instituições de ensino e ao empresariado. Com isso, as empresas incentivadas pela Lei de Informática poderão aplicar os recursos de P&D no PPRH e aumentar a competitividade. O objetivo é elevar a qualificação profissional regional.

Como funciona o PPRH

Como coordenadora do Programa, a Muraki tem a responsabilidade de incentivar os institutos de ensino e pesquisa a atuarem como executoras dos cursos, de acordo com o interesse das empresas e diretrizes do CAPDA/SUFRAMA.

A coordenadora também deve, em conjunto com a executora, estimular as empresas a investirem em cursos de qualificação de alto nível e que apresentam escassez de profissionais no mercado.

A fundação irá acompanhar as atividades das executoras e prestar aos órgãos competentes.

Benefícios às empresas

As empresas que atualmente sentem a necessidade de mão de obra qualificada, poderão investir em qualificação utilizando-se do PPRH.

O mais relevante é que este investimento, além de proporcionar uma melhoria no ambiente interno da empresa, pode trazer importantes benefícios, nos termos da lei, tais como: ausência de risco de glosa (reprovação do projeto e pagamento de multa); a comprovação do cumprimento da obrigação tributária, correspondente ao investimento em P&D, pode ser feita apenas com a apresentação do recibo de depósito na conta do PPRH; há desburocratização de prestação de contas relativo à P&D, dentre outros.

Todos os benefícios estão amparados legalmente e disciplinados pela legislação vigente.

Fundação Muraki

A Fundação de Apoio Institucional Muraki foi criada em 13 de julho de 1999 como uma instituição do terceiro setor, de natureza privada sem fins lucrativos.

A Fundação Muraki possui como missão: "Captar, executar e gerenciar projetos e atividades destinadas ao desenvolvimento científico e tecnológico, educacional, artístico e cultural, bem como à preservação do meio ambiente, tendo sempre em foco a satisfação do cliente, os parâmetros legais e os interesses da sociedade".

Ao longo dos 18 anos de sua existência, a Fundação Muraki realizou a gestão administrativa e financeira de mais de 500 projetos, nas áreas de: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica; Educação e Capacitação Técnica; Promoção à Saúde; Preservação do Meio Ambiente e de apoio à Comunidade Indígena.

