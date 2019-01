Quer aprender um idioma? 6,3 mil vagas são ofertadas no Bolsa Idiomas

O sistema estará aberto até as 23h59 do próximo domingo, 27, e o resultado da segunda chamada do programa será divulgado no dia 31/1. | Foto: Divulgação





Manaus - No final da tarde desta quarta-feira (23), a Prefeitura de Manaus concluiu o recebimento de documentação da primeira chamada do Programa Bolsa Idiomas, e disponibiliza aos candidatos em reserva um total de 6.386 vagas para remanejamento, a partir das 9h desta quinta-feira (24), no site portalespi.manaus.am.gov.br

O sistema estará aberto até as 23h59 do próximo domingo, 27, e o resultado da segunda chamada do programa será divulgado no dia 31/1. As informações são da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi).

O secretário da Semad, Lucas Bandiera, pontua que as vagas são remanescentes da primeira chamada do Programa, que contou nesta edição com 18.964 bolsas, de 50%, 75% e 100%, em cursos de inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, japonês e mandarim.

"Os candidatos que não entregaram a documentação ou que por ventura não se enquadraram nos requisitos previstos na legislação deixam vaga em aberto. Portanto, as pessoas que estão no cadastro de reserva podem a partir do dia 24 de janeiro até o dia 27 entrar no site da Prefeitura, no portal Espi, para fazer o remanejamento da sua opção de vaga", explica.

Desde a sua criação, em 2013, o Bolsa Idiomas já ofertou mais de 111,8 mil vagas em cursos de idiomas para pessoas de baixa renda. No ano passado, mudanças na legislação do Programa abriram a oferta de idiomas, permitindo o credenciamento de novas opções além de inglês e espanhol em seus processos seletivos.

Além disso, frisa a diretora-geral da Espi, Stela Cyrino, o limite de renda foi ampliado, a partir desta edição, de 1,5 para 2,5 salários mínimos por pessoa da família. Para concorrer as vagas, os candidatos devem ser residentes em Manaus, a partir de 16 anos, estar cursando ou ter concluído o ensino médio e não ser beneficiário de programa similar mantido pelo poder público.

Nesta edição, o programa conta com a parceria de 11 instituições: Argus, Aslan, Dom Bosco, Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Fucapi, Inglês e Companhia, Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos (Icbeu), Multicursos, My Way Idiomas, Quality e Yes Idiomas.

*Com informações da assessoria.





Leia mais

Quer estudar outro idioma de graça em Manaus? Saiba como

UniNorte oferece 400 bolsas de estudos em vestibular no sábado (12)

Bolsa Idiomas encerra prazo de inscrições nesta sexta-feira em Manaus