Vídeo: moradores denunciam péssimas condições de ramais em Manaquiri

Moradores de Manaquiri não consegue acessar a cidade por meio dos ramais | Foto: Reprodução

Manaus - Em um vídeo divulgado na internet, moradores do município de Manaquiri, localizado a 155 quilômetros de Manaus, denunciam a dificuldade de locomoção no ramal do Cai N'água. No vídeo, a dupla tenta trafegar pelo ramal de moto, mas não consegue devido à grande quantidade de lama.

Moradores afirmam que diversos outros ramais apresentam condições semelhantes. O técnico agropecuário Elias Martins, que mora na entrada do Ramal do Barro Alto, afirma que a empresa responsável pelas obras da via realizou um trabalho mal-feito que está prejudicando a vida dos moradores, deixando-os praticamente sem acesso à cidade.

Martins acredita que os engenheiros responsáveis pelas obras são os verdadeiros culpados. "O Conselho de Engenharia e Arquitetura deveria vir punir os engenheiros responsáveis, porque eles estão vendo que não dá para fazer e estão tentando ganhar o dinheiro da população", disse. As obras nos ramais foram feitas há menos de dois meses.

"Vai se aproximando o período de aulas e nossa preocupação é com os nossos filhos. Como é que vão chegar na escola?" Questiona o técnico.









Resposta da Prefeitura

Por telefone, o prefeito de Manaquiri, Jair Souto (PMDB), disse ao Portal Em Tempo que as denúncias sobre os ramais fazem parte de uma oposição política. Ele afirmou que durante os dois anos de seu governo já resolveu diversos problemas do município, mas que não teve verba nem tempo o suficiente para atender a todas as demandas.

Segundo o prefeito, seu antecessor deixou a cidade com uma dívida de mais de R$ 30 milhões, e ele está pagando parte deste débito. "Eu não tenho dinheiro para resolver tudo ao mesmo tempo, na mesma hora, mas estou conversando com a sociedade e resolvendo com ela as prioridades".

Outro problema citado pelo prefeito foi a chegada inesperada do inverno amazônico, que dificultou as obras nos ramais da região, forçando os trabalhos serem adiados para o próximo verão.

Jair Souto também garantiu que nenhum aluno de Manaquiri irá ficar sem estudar, e que irá criar um mecanismo para garantir isso.

