Família pede ajuda para encontrar irmãs desaparecidas

Irmãs desaparecidas em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas solicitou a divulgação das imagens das irmãs Ana Cláudia de Oliveira Lopes, 20, e Simone de Oliveira Lopes, 21, desaparecidas desde a tarde do dia 20 de janeiro deste ano.



De acordo com a mãe delas, Ivanir de Oliveira, as jovens são pessoas com deficiência intelectual.

Simone é uma das irmãs desaparecidas | Foto: Divulgação

Ana Cláudia é uma das irmãs desaparecidas | Foto: Divulgação

No dia em que desapareceram, Ana Cláudia e Simone saíram por volta das 13h da casa onde moram, na rua Macatuba, primeira etapa do bairro Cidade de Deus, zona norte da capital. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre elas.



Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268.

Para falar com os parentes das desaparecidas, ligar para os números: (92) 98434-8209 ou 99322-3561.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade

Leia mais:

Número de pessoas desaparecidas cresce no Amazonas

família procura estudante estrangeira desaparecida em Manaus