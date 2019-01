Após denúncia, Dema notifica dono de cadelinha abandonada no Alvorada

Manaus - Após matéria publicada pelo Portal Em Tempo nesta quinta-feira (24), sobre denúncia de abandono de uma cadelinha, de raça não definida, em uma casa, na rua Criciúma (antiga rua 9), bairro Alvorada 2, Zona Centro-Oeste de Manaus, a Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (Dema), esclareceu as providências.

De acordo com a titular da Dema, delegada Carla Biaggi, as equipes da especializada se deslocaram até o local na manhã desta sexta-feira (25), para averiguar as denúncias.

Ainda segundo ela, até o momento não foi registrado Boletim de Ocorrência (BO) sobre o caso. No entanto, os policiais civis já identificaram o autor, e esse foi notificado a comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos sobre o fato, onde deverá ser instaurado procedimento criminal.



Conforme imagens registradas pela equipe do Portal Em Tempo, o animal aparentava estar debilitado, com aspecto sujo e com coceira, o que indicava possibilidade de estar com sarna ou pulgas.

No espaço, era possível ver que havia ração para animais depositadas em vasilhas sujas. Vizinhos da área contaram que estavam alimentado a cadelinha, para que não morresse de fome.

No terreno onde a cadelinha se encontrava, havia restos de materiais de construção, espalhados na área, em meio ao mato.

A delegada Carla Biaggi destacou que o animal será retirado do local de abandono e em seguida levado para alguma Organização Não Governamental (ONG) ou abrigo, que deverá preparar o animal para doação.



Denúncias

A autoridade policial informou que denúncias sobre maus tratos contra animais são muito importantes e devem ser feitas no prédio da delegacia. “A Dema funciona de segunda a sexta, de 8h às 18h, e está localizada nas dependências do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na rua Mozart Guarnieri, s/nº, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul da capital.

Os números para entrar em contato com a unidade policial são: (92) 3239-3870 ou 3239-3840.



