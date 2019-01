Shopping em Manaus abre adoção de Cães e Gatos neste sábado (26)

Serão 14 animais disponíveis para adoção | Foto: Divulgação

Manaus - Para quem deseja adotar um cãozinho ou gatinho, neste sábado (26), a quarta edição do “Adote um Amigo”, evento de adoção de cães e gatos promovido pela ONG Anjos de Rua Manaus é realizada das 9h às 14h, no estacionamento do Sumaúma Park Shopping, com entrada pela Av. Bispo Pedro Massa, na Cidade Nova. Serão 14 animais disponíveis para adoção.

“Quem resolver levar um amigo para a casa vai poder contar com benefícios especiais: os animais já são todos castrados, vacinados e vermifugados”, garante o presidente da ONG Anjos de Rua Manaus, Kennedy Marques.

“O evento tem o objetivo de despertar no público a importância da adoção consciente e responsável e os cuidados que todos devem ter com seu animal de estimação, além da ideia de fazer as crianças e os adultos felizes com a adoção de um animalzinho e proporcionar um lar para esses animais, que têm muito amor para dar”, conclui.

Para adotar

Para realizar a adoção é preciso ter no mínimo 18 anos e passar por uma entrevista de qualificação, além do preenchimento de um termo de responsabilidade. O animal escolhido será levado ao endereço onde irá residir e, se o local for apropriado, a adoção será finalizada. Caso contrário, o animal retornará à feira para nova adoção.

No local, será feito o agendamento das pessoas interessadas em realizar a castração a preço popular pela ONG de seus cães e gatos, sorteio de brindes, distribuição de vermífugos e, aplicação de vacinas antirrábicas.

*Com informações da assessoria



Leia mais:

Cachorro morre após ser torturado com água quente em Manaus

Após denúncia, Dema notifica dono de cadelinha abandonada no Alvorada