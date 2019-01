Lima diz que prejuízos com Arena e Vila Olímpica chegam a R$1,5 milhão

A Arena da Amazônia apresenta diversos problemas na infraestrutura | Foto: Ione Moreno





Manaus - O governador do Amazonas Wilson Lima, junto com o secretário da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Caio André Oliveira, visitaram na manhã desta sexta (25) a Vila Olímpica de Manaus e a Arena da Amazônia e estipularam prejuízos na falta de manutenção e segurança em R$ 1,5 milhão.

Na Vila Olímpica é possível encontrar obras inacabadas como a piscina olímpica, dormitórios com colchões velhos, banheiros sem pias, rampas improvisadas feitas de compensado e outros problemas. Além da falta de segurança.

A obra da piscina olímpica até hoje não foi finalizada | Foto: Ione Moreno





"A Vila Olímpica está abandonada. Hoje as pessoas estão sendo assaltadas dentro da Vila Olímpica, pois não tem segurança. Os vestiários estão deteriorados. O que era improvisado, ficou permanente e não podemos aceitar mais isso. As obras da piscina olímpica que foram iniciadas em 2015 estão até hoje paradas. Conversamos com empreiteiras e a Caixa Econômica para que as obras retomem e esperamos que a piscina esteja pronta até o final deste ano”, diz o governador.



Lima conta ainda que fez um levantamento de revitalização da Vila Olímpica para recuperação do calçado e do pavimento. Ele enfatizou que foram feitas parcerias com a iniciativa privada para que sejam feitos serviços emergentes, como pintura e a recuperação de parte do hotel para receber melhor as pessoas que vêm do interior.

Atletas do interior sentem dificuldades na capital

Os vestiários e banheiros da Arena da Amazônia apresentam pontos de alagamentos | Foto: Ione Moreno





Com estrutura precária, sem alimentação, fogão sujo e dormitórios improvisados, atletas do interior sofrem com a falta de "hospitalidade” na Vila Olímpica. O atleta de futsal, Raimundo Castro, de 16 anos, veio do município de Tapauá (a 565 quilômetros de Manaus) para participar de uma competição local e está "sentindo na pele" essa realidade de lutar por um sonho.

“Vim de longe participar da competição e dormimos em condições deploráveis ”, aponta Raimundo.

O atleta Raimundo Castro reclama da estrutura dos dormitórios na Vila Olímpica | Foto: Ione Moreno





Assim como Raimundo, Enoque Pereira, 29, também está participando da competição e conta que é muito difícil vir de outro Estado e não receber incentivos para o esporte.

“Como vocês podem ver, é bem difícil para nós, mas estamos fazendo o possível em não desistir. Aqui não é bem organizado e não comemos nada até agora”, diz Enoque com exclusividade para o Portal Em Tempo. A entrevista ocorreu no início da tarde e nada havia sido oferecido aos atletas até aquele momento.

A situação dos dormitório também foi alvo de reclamação | Foto: Ione Moreno





Arena da Amazônia

Já na Arena da Amazônia é possível encontrar problemas nas instalações como: vestiários com infiltrações, banheiros alagados, portas quebradas e camarotes sem televisores. O governador Wilson Lima destaca ainda que a Arena não consegue se pagar sozinha e que os gastos mensais chegam a R$ 600 mil.



“Em todos os equipamentos do esporte gastamos mensalmente aproximadamente R$ 600 mil para manter. E os eventos que realizamos nela não conseguem manter essas despesas de manutenção. Nós estamos fazendo uma parceria com a iniciativa privada para locar esses espaços e, em contrapartida, esses empresários possam deixar algum legado, ou de alguma forma recuperar alguns desses equipamentos”, declara.

Governado Wilson Lima visitou a Vila Olímpica | Foto: Ione Moreno





Segundo o secretário da Sejel, Caio André Oliveira, os esforços estão sendo feitos para que os espaços que já existem sejam revitalizados e que novos sejam construídos.



“Estamos buscando parcerias privadas, emendas orçamentárias, tanto na Assembleia Legislativa, como com nossos deputados federais e senadores. Além disso, estamos buscando convênios com o Ministério da Cidadania para revitalizar os espaços deteriorados e construir novos, principalmente no interior, como a construção de centro de iniciação esportiva”, conta.

Edição: Bruna Souza

Leia Mais

Novo secretário dos esportes no AM garante grandes eventos no Estado

Brasil enfrentará Bolívia, Venezuela e Peru na 1ª fase da Copa América