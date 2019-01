Fãs da SH150i terão uma nova opção de cor para 2019

A partir de fevereiro, a Honda SH150i 2019 passa a ser oferecida na nova cor cinza metálico, que se junta ao vermelho e ao preto perolizado, disponível para a versão topo, a SH150i DLX.

Fabricada em Manaus, no Amazonas, desde 2017, a SH150i representa a opção que incorpora a mais alta tecnologia disponível em seu segmento, com destaque para o motor de 149,3 cm3, monocilíndrico OHC (Over Head Camshaft), quatro tempos, com injeção eletrônica PGM-FI (Programmed Fuel Injection) a gasolina, arrefecido a líquido e com transmissão automática continuamente variável CVT (V-Matic).

O sistema eSP (Enhanced Smart Power) presente na SH150i é capaz de reduzir automaticamente a rotação do motor quando detectada aceleração constante em terreno plano, colocando a transmissão CVT em uma espécie de modo “overdrive”, o que resulta em maior conforto, economia e durabilidade mecânica.

A SH150i também é equipada com Idling Stop, sistema que desliga automaticamente o motor em situações de breve parada, promovendo partida instantânea assim que ocorrer o acionamento do acelerador.

O sistema de freios que equipa a SH150i tem dispositivo antitravamento ABS de dois canais que atua nos discos de ambas as rodas. A SH150i e a SH150i DLX 2019 chegarão concessionárias em fevereiro de 2019.

O preço público sugerido para a SH150i será de R$ 12.700, enquanto para a versão topo, a SH150i DLX, o preço é de R$ 13.210, base Estado de São Paulo.

