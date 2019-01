Em Manaus, abrigo para 200 cães resgatados corre o risco de fechar

Projeto existe há 30 anos | Foto: Divulgação

Manaus - A proprietária de uma Organização Não Governamental (ONG) de cães, Tânia Mussa, de 60 anos, pede ajuda da população para arcar com as despesas dos animais que foram resgatados em ruas da capital amazonense.

A cuidadora de animais está no projeto há 30 anos, e em todo esse tempo ela ressalta que custeou os gastos com os animais sem ajuda do poder público. Atualmente, a cuidadora conta com três funcionários que cuidam de 200 cães em um sítio alugado recentemente, situado no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com ela, a ONG tem passado por problemas financeiros e, por isso, ela tornou a público as dificuldades que vem passando durante esse ano em busca de receber ajuda.

No antigo abrigo, situado no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus, ainda restam 78 cães que devem ser transportados para o novo local.

Ainda de acordo com ela, há dívidas para mais de R$ 20 mil com remédios, atendimentos em clínicas, além do aluguel do sítio. Aproximadamente 1,5 tonelada de ração é distribuída para os cães todos os meses no abrigo.

“Os resgates que eu faço não são de animais saudáveis. Eu pego animais atropelados, com doenças, com várias dificuldades. Aí eu preciso levá-los para as clínicas, com isso há gastos com tratamentos, cirurgias. Alguns animais são idosos e possuem problemas renais. Eu busco lutar pelo animal e não deixar que ele morra sem ter recebido cuidados médicos”, disse.

Tânia descreve que nos dias 26 de dezembro de 2018 e 3 e 6 de janeiro de 2019, três cachorros idosos morreram com câncer, além de três filhotes que morreram por não terem recebido vacina contra virose.

"É uma situação bem delicada que venho enfrentando atualmente no abrigo. Não quero perder os animais. Lutei tanto para mantê-los todos esses anos, infelizmente, isso tem acontecido. Mas acredito que as pessoas vão ajudar todos esses cães".

Quem se solidarizar com o caso e puder ajudar a ONG independente de cães pode depositar um valor nas contas Bradesco, agência 1364, conta corrente 45239-4; Itaú, agência 0686, conta corrente 96619-3; Caixa, agência 1457, op 013, cp 76040-4. Ou pode estar entrando em contato com a proprietária pelo número (92) 99326-1399. Se preferir, pode fazer depósitos de qualquer quantia na Vakinha Online clicandoaqui.

