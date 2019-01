Ação leva infraestrutura e limpeza ao bairro Cidadão 9

Aproximadamente 30 ruas que estão recebendo a recuperação do asfalto | Foto: Divulgação/Semcom

Manaus - Mais de 3 mil moradores do conjunto Cidadão 9, Distrito Industrial 2, Zona Leste, são beneficiados com a ação integrada da Prefeitura de Manaus com obras de infraestrutura, limpeza pública e saúde. São aproximadamente 30 ruas que estão recebendo a recuperação do asfalto, com a operação tapa-buraco, varrição, capinação e retirada de resíduos e o acompanhamento do controle de endemias.

Em três pontos específicos onde há focos de erosão, comprometimento de vias e risco de desabamento, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) está fazendo o trabalho de contenção e drenagem para posterior recuperação do asfalto.

Na quarta-feira (24), o prefeito Arthur Virgílio Neto esteve no local acompanhando os trabalhos. “O desleixo deixou Manaus entregue à própria sorte. Estamos corrigindo isso há seis anos. Aqui, por exemplo, nós temos oito mil metros cúbicos de erosão, que vem lá de baixo, aproximadamente 35 metros e a gente vai protegendo por etapas, até chegar ao nível da rua e podermos colocar o asfalto”, explicou o prefeito.

Em todo o conjunto, além das máquinas e trabalhadores da Seminf, que atuam na recuperação asfáltica e nas obras de contenção, também trabalham equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) com os serviços de varrição, capinação e retirada de resíduos.

“Estamos fazendo um mutirão de limpeza pública muito grande, que vai se estender por todo o conjunto. São todos trabalhos muito importantes”, destacou o prefeito que também lembrou que, além desses serviços, o conjunto Cidadão 9 já é totalmente contemplado com iluminação a LED. O secretário de Infraestrutura, Kelton Aguiar, destacou que o trabalho realizado no conjunto Cidadão 9 foi planejado. “Planejamos e estamos executando em aproximadamente 30 ruas. Só vamos sair quando a última rua for concluída e esse trecho é de suma importância, porque já estavam comprometendo a segurança das pessoas”, reforçou.

Durante toda a sua permanência na obra, o prefeito foi acompanhado por um grande grupo de moradores satisfeitos com suas reivindicações sendo contempladas. “Estamos com fortes expectativas de melhoria a partir da conclusão dessa obra, principalmente desse trecho da erosão”, afirmou a moradora do conjunto, Mara Oliveira.

