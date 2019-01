Educandos: famílias recebem ajuda financeira e humanitária do Estado

Manaus - Mais 30 famílias afetadas no incêndio do bairro Educandos, Zona Sul de Manaus , em dezembro de 2018, receberam donativos do governo do Amazonas na manhã deste sábado (26). Os kits de ajuda humanitária e auxílio financeiro foram entregues pelo governador Wilson Lima (PSC), na sede da Defesa Civil, na rua Urucará, bairro Cachoeirinha, Zona Sul. Outras 319 famílias cadastradas devem receber o benefício.

De acordo com o tenente-coronel Francisco Ferreira Filho, secretário da Defesa Civil do Estado, na primeira fase de ajuda humanitária, após o incêndio de grandes proporções que atingiu várias casas de madeira na noite do dia 17, na Rua Inácio Guimarães, 600 famílias receberam do governo anterior cestas básicas e garrafões de água. Até o momento, 73 famílias receberam o pagamento do auxílio financeiro de R$ 900.

A entrega dos kits aconteceu na sede da Defesa Civil | Foto: Josemar Antunes

"O pagamento do auxílio financeiro está sendo feito de forma gradativa pela Defesa Civil após as famílias receberem o aluguel social da Prefeitura de Manaus. Até agora, 73 famílias receberam o benefício de R$ 900, mas outras 319 estão aptas e devem receber o valor no dia 28 deste mês", explicou o secretário do órgão.

Acompanhado de outros secretários e da primeira-dama Taiana Lima, o governador Wilson Lima lamentou a burocracia do Estado antes de fazer a entrega simbólica de alguns kits e disse que está tentando atender o mais rápido possível as vítimas do incêndio.

Tenente-coronel Francisco Ferreira Filho, secretário da Defesa Civil do Estado | Foto: Josemar Antunes

"Não dá pra resolver tudo do dia pra noite, mas o governo do Estado está com disposição para ajudar as vítimas dessa tragédia no bairro Educandos. Nós estamos doando cestas básicas, materiais para dormitório, água potável e ajuda de R$ 900 para cada família afetada", disse.



Anistia

Durante a solenidade, Wilson Lima aproveitou para anunciar que o estado vai perdoar as dívidas que as famílias afetadas tiverem com a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam).

Governador fazendo a entrega dos kits ao lado da primeira-dama | Foto: Josemar Antunes

"Estamos anistiando aquelas pessoas que tinham algum financiamento na Afeam e estamos disponibilizando novas linhas de crédito. Eles devem procurar a Afeam para reativar o recurso financeiro", disse o governador.

Ao todo, 600 cestas básicas, 330 kits dormitório (travesseiro, lençol, fronha, colchões e colcha de cama, 900 kits de higiene (escova de dente, papel higiênico, creme dental, sabonete e absorvente), 180 fogões de quatro bocas e 300 garrafões de 20 litros de água potável foram entregues às famílias.

